Bilanţul atacului de la Permi: opt morţi şi 24 de răniţi. Momentul în care este împuşcat atacatorul (VIDEO)

Bilanţ tragic la Permi, unde un tânăr a deschis focul în Universitatea de Stat din oraş.

Potrivit Ministerului rus al Sănătăţii, în urma atacului, opt persoane au murit, iar alte 24 au fost rănite, dintre care şapte se află în stare gravă la spital.

Conform informaţiilor preliminare, autorul atacului este Timur Bekmansurov, în vârstă de 18 ani. Acesta era student la Facultatea de Drept a universităţii din Perm, în specialitatea "Expertiză medico-legală".

Atacatorul, a folosit o armă pe care o deţinea legal. Potrivit presei ruse, acesta şi-a planificat acţiunea din timp, iar despre presupusul atac a scris pe reţelele de socializare.

”Ceea ce s-a întâmplat nu a fost un atac terorist (cel puțin din punct de vedere al legii). Nu am fost membru al unei organizații extremiste, am fost non-religios și apolitic. Nimeni n-a știut ce urma să fac, am desfășurat aceste acțiuni singur”, potrivit postării.

Acesta a adăugat că ”era supraîncărcat de ură” și că plănuia atacul și strângea bani pentru arme de foc de multă vreme.

”M-am gândit la asta de mult timp, au trecut ani de zile, și mi-am dat seama că a venit timpul să fac lucrul la care visam” a scris pe o rețea de socializare, contul său fiind ulterior închis.

Belmansurov a fost împuşcat de forţele de ordine şi se află la reanimare.