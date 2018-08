BILANȚ SUMBRU: Un moldovean și alți 38 de oameni au murit în urma prăbușirii podului de la Genova. Detalii cutremurătoare ale supravețuitorilor

Un cetăţean moldovean se numără printre cei 39 de morţi în urma prăbuşirii podului rutier din oraşul italian Genova. Informaţia a fost confirmată de Ministerul de Externe de la Chişinău, care a menţionat că reprezentanţii Consulatului ţării noastre din Milano au luat deja legătura cu rudele persoanei decedate. Diplomatul a plecat în Genova, la locul tragediei. Premierul Pavel Filip a transmis condoleanţe poporului italian şi rudelor celor morţi în tragedie. Demnitarul a solicitat structurilor responsabile să organizeze repatrierea moldoveanului decedat. Ieri, şi ministerul de Externe de la Bucureşti a confirmat că un cetăţean român a murit în tragedia din Genova. El muncea în Franţa şi se întorcea în România pentru a-şi petrece concediul.

Printre victime sunt şi trei francezi şi trei chilieni.



"L-am sunat de 40, de 50 de ori, apoi l-am sunat pe un prieten de-al lui care era cu el şi cu soţia lui în maşină, toţi trei sunt cetăţeni chilieni. Apoi am venit la spital şi mi-au spus că a murit."



Operaţiunile de salvare continuă în Genova. Rudele şi prietenii celor daţi dispăruţi îi caută cu disperare din spital în spital. Mulţi se roagă pentru un miracol.



"Numele lui nu e pe lista celor dispăruţi, nici pe lista răniţilor, nu ştim nimic despre el. Sper că e unul dintre cei care sunt aduşi acum, pentru că ni s-a spus că au mai găsit supravieţuitori şi noaptea trecută el a răspuns la telefon, şi-a deschis telefonul."



Şapte oameni au fost găsiţi în viaţă sub dărâmături. Cei care au supravieţuit infernului de pe podul Morandi sunt în continuare în stare de şoc.



"Îmi amintesc că şoseaua s-a prăbuşit brusc. Şi am auzit un zgomot puternic. Am căzut şi eu odată cu şoseaua, nici nu ştiu cum am ajuns jos. Nu-mi mai amintesc, am impresia că sunt mereu în acelaşi moment, de fiecare dată când închis ochii, revăd şoseaua care se prăbuşeşte."



Şoferul unui camion a avut mare noroc: a oprit la mică distanţă de porţiunea prăbuşită.



"Am ieşit din camion să văd ce s-a întâmplat şi s-a produs o undă de şoc. Am fost aruncat cu spatele într-un pilon şi am văzut cum camionul meu s-a prăbuşit. A fost complet distrus."



În urma tragediei, autorităţile locale au decretat două zile de doliu. Între timp, sute de oameni au fost evacuaţi de teamă că alte porţiuni ale podului lung de 1200 de metri s-ar putea prăbuşi. Autorităţile au anunţat deja că întreaga structură va fi demolată, iar podurile şi tunelurile din ţară vor fi verificate în perioada următoare. Podul Morandi, vechi de 51 de ani, a cedat ieri în timpul unei furtuni extrem de puternice.

Presa italiană scrie că podul ar fi avut probleme structurale încă de la început, dar că autorităţile au preferat să îl repare, deşi experţii au spus că soluţia cea mai bună ar fi fost reconstruirea completă. Costurile lucrărilor de întreţinere erau foarte ridicate, din cauza numeroaselor fisuri şi a degradării betonului armat. 33 de autoturisme şi camioane se aflau pe porţiunea lungă de 80 de metri, care s-a prăbuşit peste calea ferată. Resturile de beton armat au avariat linii de electricitate, depozite şi case din zona respectivă.