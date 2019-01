BILANȚ SUMBRU: Numărul morților a crescut la 40 după ce un baraj miner s-a rupt în Brazila

foto: hotnews.ro

Autoritățile braziliene continuă căutările la locul barajului minier care s-a rupt ieri în statul Minas Gerais (JERAIS). Bilanțul sumbru a crescut la 40 de morți. În continuare, aproximativ 300 de oameni sunt dați dispăruți, iar salvatorii spun că sunt șanse infime să mai fie găsit cineva în viață.



Aproximativ 300 de oameni au fost găsiți ieri în viață de salvatori. Aceștia povestesc cu oroare despre clipele în care valul de apă și nămol le-a luat tot ce-au agonisit o viață.



”Suntem norocoși că am auzit zgomotele puternice. Dacă tragedia s-ar fi produs noaptea, noi am fi murit.”



”Am simțit cum se cutremură pământul, copacii smulși din rădăcini se rupeau de parcă erau jucării. Am văzut un copil care striga după ajutor, însă elicopterele nu puteau ajunge la el, pentru că era în mijlocul valului.”



”Sunt disperat. Sper că fiul meu încă mai este în viață.”



Armata a fost mobilizată în operațiunile de salvare, în timp ce autoritățile braziliene au deschis o anchetă pentru a stabili dacă gigantul minier, care deţine barajul, are vreo vină.