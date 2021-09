Bilanț SUMBRU în urma uraganului Ida. Numărul celor morți a ajuns la 49 în patru state

Bilanțul deceselor în urma uraganului Ida este în continuă creștere. Potrivit datelor oficiale, numărul celor morți a ajuns la 49 în patru state, care sunt în continuare afectate de ploile puternice. Cele mai multe victime sunt în New Jersey, urmat de New York. Localnicii spun că nu au mai văzut asemenea inundații niciodată în viață. În metropola New York, pe unele străzi, nivelul apei a ajuns la un metru și jumătate.



În urma inundațiilor, mai multe case su fost grav avariate. O cameră de supraveghere montată într-o casă a surprins momentul în care peretele unui subsol cedează în calea apelor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.



O altă înregistrare video devenită virală în urma inundațiilor îl surprinde pe un curier care livrează mâncare pe bicicletă cu apa până la brâu.



Gestul bărbatul a stârnit discuții aprinse printre internauți. În timp ce unii îl consideră un erou, alții critică firma la care lucrează întucât îi pune viața în pericol.

Guvernatorii din New York şi New Jersey au cerut locuitorilor să rămână acasă, în timp ce echipajele lucrează pentru a curăţa drumurile şi a restabili serviciile de metrou şi transportul feroviar.