BILANȚ SUMBRU ÎN MAGNITOGORSK. Numărul morților în urma exploziei a crescut la 14

Bilanţul exploziei din Magnitogorsk a crescut la 21 de morți, după ce salvatorii au mai scos din ruine încă șapte cadavre.

Printre victime este şi un copil. În acelaşi timp, soarta altor 20 de oameni, care s-ar afla sub dărâmături, nu este cunoscută.

Căutările sunt îngreunate de faptul că structura blocului este foarte șubredă și există pericol iminent de prăbușire.



În apropierea blocului prăbușit, rudele celor dați dispăruți așteaptă cu sufletul la gură informații despre apropiații lor.



” - Nu știm nimic.

- În ce apartament locuiau?

- În apartamentul nr. 316.”



” Fratele meu încă se află sub dărâmături.”



Bebelușul de doar 11 luni, salvat ieri ca prin minune, a fost transportat de urgență la Moscova cu un avion. Pe durata zborului, el a fost monitorizat de o echipă de medici.



Ivan s-a aflat printre ruine mai bine de 34 de ore și a supraviețuit unui ger de minus 28 de grade. Părinții săi nu mai sperau să îl găsească în viață.



”El stătea în pătuț și era îmbrăcat doar în maiou și în ciorapi.”



”Dormeam cu toții în aceeași cameră. Noi cu fiul nostru mai mare ne-am prăbușit, iar el a rămas în partea cealaltă a camerei, în pătuț.”



Anume tatăl micuţului le-a arătat salvatorilor unde s-ar putea afla băiatul. Scâncetul slab al lui a fost auzit cu greu, abia după ce salvatorii au făcut linişte.



”După glas era clar că e vorba de un copil. Deodată am început să avem emoții mari. Simţeam adrenalină în sânge. Am reușit să ne facem treaba într-un mod profesionist.”



Pompierii au fost nevoiți să dea la o parte ruinele cu mâinile goale. După câteva zeci de minute, au depistat locul unde se afla micuțul.



”Am văzut că respiră, că se uită la noi și reacționează. Când l-am transmis medicilor, am avut un sentiment de mândrie și de bucurie că am putut să salvăm un copil.”



”Cred că este o minune care ne demonstrează că există Dumnezeu și îngeri. Un matur n-ar fi supraviețuit 34 de ore îmbrăcat doar într-un maiou, așa că e o minune.”



Versiunea oficială este că explozia s-ar fi produs în urma unei scurgeri de gaz. Câteva agenții de presă ruse au însă altă ipoteză. Potrivit znak.ru, care citează o sursă anonimă, tragedia ar fi rezultatul unui atentat terorist.

Aceeași publicaţie notează că la fața locului au fost găsite urme de explozibil, iar noaptea trecută,în timpul unei operațiuni de reținere a teroriștilor care ar fi organizat atacul, trei dintre ei ar fi fost uciși.

Aceștia s-ar fi aflat într-un microbuz, ce a explodat în centrul Magnitogorskului, în timpul unui schimb de focuri. Informația nu a fost însă confirmată de autoritățile ruse.

