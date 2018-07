BILANȚ SUMBRU ÎN JAPONIA: 76 de oameni au murit şi alţi 92 daţi dispăruţi, în urma inundațiilor devastatoare

Bilanțul inundațiilor devastatoare din Japonia a crescut la cel puțin 76 de morți și 92 de oameni dați dispăruți. Anunțul a fost făcut de autoritățile de la Tokyo, care au menționat că peste 2 milioane de persoane au fost evacuate din calea apelor. În total, sute de case, drumuri și poduri au fost distruse de intemperii.

În total opt prefecturi japoneze, inclusiv, Kyoto și Hiroshima, au fost afectate de ploile record din ultimele zile. Localnicii spun că nu au mai văzut una ca asta niciodată, iar cei care nu-și pot găsi apropiații sunt în pragul disperării.



"Ne-am dus la casa părinților împreună cu salvatorii, însă nu am găsit-o decât pe mama. Trebuia să fie și tatăl meu, dar am găsit doar o persoană."



"Am trăit mai mult de 80 de ani, dar nu am avut niciodată o experiență atât de înfricoșătoare."



Ministerul de Interne de la Tokyo a mobilizat 48 de mii de soldați, pompieri și polițiști pentru a evacua încă peste 4,7 milioane de oameni din casele lor. Autoritățile nipone spun că este încă devreme să calculeze pagubele provocate, care până acum sunt de ordinul zecilor de milioane de dolari.