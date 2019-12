Bilanț sumbru făcut de UNICEF: Nouă copii au fost ucişi sau răniţi zilnic în acest an în Afganistan

În medie, nouă copii au fost ucişi sau răniţi zilnic în primele nouă luni ale acestui an, a declarat Fondul Internaţional al Naţiunilor Unite pentru Urgenţe ale Copiilor (UNICEF) marţi într-un raport, citat de DPA.Aceasta marchează o creştere cu 11% a victimelor în rândul copiilor comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut pe fondul multiplicării atentatelor sinucigaşe cu bombă şi atacurilor la sol, notează UNICEF.Potrivit Misiunii de Asistenţă a Naţiunilor Unite în Afganistan (UNAMA), cel puţin 631 de copii au fost ucişi şi alţi 1.830 răniţi în primele nouă luni ale acestui an, scrie agerpres.ro "Chiar şi conform standardelor sumbre ale Afganistanului, 2019 a fost în special mortal pentru copii", a declarat directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore.Din 2009 până în 2018, aproape 6.500 de copii au fost ucişi şi alţi 15.000 răniţi din cauza conflictului în curs, făcând Afganistanul cea mai mortală zonă de război din lume în 2018, pe baza raportului.În afară de consecinţele violenţei, copiii din Afganistan suferă de asemenea din cauza catastrofelor naturale, a sărăciei şi subdezvoltării. Potrivit UNICEF, 600.000 de copii cu vârsta sub cinci ani sunt puternic subnutriţi. Alţi 3,7 milioane de copii de vârstă şcolară nu se duc la şcoală. Aproape o treime dintre copii sunt folosiţi ca forţă de muncă.