BILANȚ SUMBRU: Cel puţin 19 morţi şi peste 300 de răniţi în seismul produs în estul Pakistanului

, relatează AFP.Fotografii şi înregistrări video realizate de mass-media locale au arătat zeci de clădiri şi case prăbuşite, copaci smulşi din rădăcină şi drumuri crăpate în Mirpur, oraş în partea pakistaneză a provinciei disputate Kashmir, la graniţa cu India, relatează Reuters.Un bilanţ anterior se referea la opt morţi şi peste 100 de răniţi.Epicentrul seismului a fost stabilit la o adâncime de 10 kilometri, la 23 de kilometri nord de oraşul Jhelum, de-a lungul graniţei dintre provincia Punjab şi Kashmirul aflat sub control pakistanez, potrivit Institutului American de Geofizică (USGS).Cutremurul 'a fost resimţit în cea mai mare parte a provinciei Punjab şi în anumite zone din Khyber Pakhtunkhwa', în nord-vestul Pakistanului, a declarat seismologul pakistanez Muhammad Riaz.'Cel mai afectat a fost oraşul Mirpur' din Kashmirul pakistanez, a mai spus el.'Cel puţin 19 persoane au murit şi alte 300 de persoane au fost rănite', a declarat Sardar Gulfaraz, adjunct al inspectorului principal din Mirpur.Doi martori contactaţi telefonic din Mirpur au declarat pentru AFP că o clădire s-a prăbuşit în acest oraş, cunoscut pentru locuinţele luxoase şi legăturile strânse cu Regatul Unit. Jumătate din cei 450.000 de locuitori ai oraşului au paşapoarte britanice şi pakistaneze.Seismul a fost resimţit până la New Delhi. Agenţia Press Trust of India a raportat că oameni panicaţi au ieşit din case şi birouri în mai multe provincii indiene, între care Rajasthan, Punjab şi Haryana, scrie agerpres.ro 'Cutremurul a fost resimţit, dar nu a fost înregistrate pagube materiale', a declarat Amir Ali, de la Departamentul de gestionare a dezastrelor din Kashmirul indian.Armata pakistaneză a anunţat că a mobilizat avioane şi echipaje medicale, precum şi trupe în zonele afectate din Kashmirul controlat de Pakistan.Pakistanul se numără printre statele frecvent afectate de cutremure, ţara situându-se în zona de coliziune a plăcii tectonice indiene şi cea eurasiatică, din nord.În octombrie 2015, un cutremur de 7,5 a lovit Pakistanul omorând aproape 400 de persoane, iar în octombrie 2005, un seism 7,4 a provocat moartea a peste 73.000 de persoane.