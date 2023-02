Bilanț îngrozitor după cutremurele din Turcia și Siria: Numărul de decese a depășit 17 mii, iar cel al răniţilor se apropie de 70 de mii

Au trecut peste 72 de ore critice de la cutremurul care a devastat Turcia și Siria, iar șansele de a găsi supraviețuitori sub dărâmături au scăzut dramatic. Într-o cursă contra cronometru, pentru a treia noapte la rând, echipele de salvatori au încercat sa ajungă la cei prinși sub dărâmături. Presiunea şi disperarea care îi ţine pe toţi cu inimile strânse se preschimbă în speranţă atunci când printre ruine este găsit cineva viu. Bilanţul cutremurului a depăşit, în ambele ţări, 17 mii de decese, iar numărul răniţilor se apropie de 70 de mii, anunţă autorităţilor turce de gestionare a situaţiilor de urgenţă.



O poveste dramatică cu un final fericit a avut loc în provincia Kahramanmaraş. Patru membri ai unei familii au fost salvaţi după mai bine de 80 de ore de la prăbuşirea blocului cu 7 etaje în care locuiau. Presa scrie că tatăl, mama, băiatul de 9 ani şi bunicul acestuia au supravieţuit, datorită unui exerciţiu de simulare al unui cutremur pe care l-au efectuat cu doar o săptămână înainte de tragedie. Imediat cum clădirea a început să se clatine, cei patru s-au adăpostit între pereţii de bază din holul apartamentului.



Şi aceste imagini dramatice au fost filmate la Kahramanmaras, nu departe de frontiera cu Siria. Această tânără de 22 de ani a fost salvată după 70 de ore de la primul cutremur. În aceeaşi regiune, după 73 de ore, o altă echipă de salvatori a scos de sub dărâmături o fetiță de 5 ani, pe tatăl și mama ei.



Într-un alt cartier din acelaşi oraş, un tată şi cei doi fii ai săi au fost găsiţi în viaţă sub ruine la aproape 76 de ore după seism. Salvatorii au determinat locaţia unde se afla această familie după ce unul din băieţii lor a reuşit să contacteze rudele de sub dărâmături.



Astfel de momente miraculoase au fost în tot oraşul. Într-un cartier central, salvatorii au ajuns la un tânăr de 24 de ani, la 64 de ore după cutremur. Ei au menținut un dialog constant cu tânărul, pentru a-l sprijini moral, şi l-au sfătuit să devină dezvoltator software. Băiatul le-a spus că este designer grafic. Dovada a lăsat-o printre ruinele în care a fost blocat, pe un perete, pe care a scris "Nu-ți pierde speranța!".



În Diyarbakir, una dintre cele mai afectate provincii din Turcia, unde au fost raportate şi cele mai multe decese, salvatorii au scos o femeie de sub tonele de fier şi moloz, după trei zile de la tragedie.



Zeci de mii de voluntari participă la operaţiunile de căutare, pe lângă echipele de intervenție formate din profesionişti. Doi voluntari - Serkan și Mücahit - au salvat un bărbat şi pe fiica sa de 6 ani. S-a întâmplat în oraşul Antakya, după mai bine de 72 de ore de la cutremur.



"Nu putem descrie prin ce trecem. Suntem extrem de emoţionaţi. Lucrăm de trei zile continuu. Am scos şi oameni morţi de sub dărâmături. 72 de ore mai târziu am salvat două vieţi. Suntem foarte fericiţi când găsim supravieţuitori. Este o durere imensă, dar am trăit şi clipe de bucurie văzându-i în viaţă."



În oraşul turc Gaziantep, lovit dur de cutremur, temperaturile au scăzut la minus 5 grade joi dimineaţa. În ciuda frigului, mii de familii, speriate sau împiedicate să se întoarcă la casele lor, locuiesc în maşini şi în corturi improvizate. Cei care au supravieţuit, dar care şi-au pierdut oamenii dragi, au început să-şi piardă speranţa.



"Aştept aici să le văd corpurile neînsufleţite, când vor fi scoase. Noaptea a fost foarte frig. Dacă nu au murit după prăbuşirea clădirii, au murit deja îngheţaţi."



În oraşul Gaziantep s-au refugiat, din cauza războiului, sute de mii de sirieni. Khalid, care a părăsit oraşul Alep acum 10 ani, a rămas din nou fără acoperiş deasupra capului.



"Ultimele zile mi-au amintit de începutul războiului din Siria şi suferinţa prin care au trecut familiile care se mai află acolo."



ONU a anunţat că fluxul de ajutoare trimise în nord-estul Siriei, după cutremur, a fost perturbat din cauza drumurilor deteriorate de seism. Trimisul special al Națiunilor Unite pentru Siria a subliniat că ajutorul pentru Siria nu trebuie politizat.



"Acum trebuie să ne concentrăm asupra urgenţelor. Trebuie să ajutăm bărbații, femeile și copiii, pe cei pe care încă îi putem salva, pe cei ale căror vieți sunt devastate de unul dintre cele mai catastrofale cutremure pe care le-a văzut regiunea în decurs de un secol."



Singura trecere terestră din Turcia spre localităţile siriene controlate de opoziție este pe drumurile afectate. Potrivit celor de la Sky News, guvernul de la Damasc a blocat transportul de ajutoare spre zonele controlate de rebeli.



"Există o lipsă imensă de medicamente, locuri de adăpost, hrană pentru copii. Până la acest moment, din păcate, nu a ajuns niciun ajutor internaţional. Sirienii se simt uitaţi. În cel mult o săptămână vom rămâne fără nimic. Este un mare dezastru, avem nevoie urgentă de ajutor internaţional."



Miracole se produc şi în Siria. Căștile Albe conduc misiunile de salvare a persoanelor îngropate sub dărâmături în zonele controlate de rebeli. În oraşul Armanaz, la scurt timp după ce a fost scos din ruine, un copil le-a zâmbit salvatorilor și a început să se joace cu ei.



Uniunea Europeană va ajuta Siria cu 3 milioane şi jumătate de euro, ca urmare a unei cereri de asistență din partea guvernului. Ajutorul va fi livrat atât în zonele controlate de guvern, cât și în cele controlate de rebeli.

Numărul victimelor, estimat de Organizația Mondială a Sănătății, poate ajunge la 23 de milioane de oameni. Îngrijorarea OMS este că mulţi supravieţuitori ai cutremurului ar putea muri pentru că nu au adăpost, apă, electricitate şi cu ce se încălzi.