Bilanț îngrijorător. Peste o mie de cadre medicale, infectate cu noul tip de coronavirus

Din ce în ce mai multe cadre medicale din ţară se infectează cu noul tip de coronavirus. Conform datelor ministerului Sănătății, peste o mie de medici, asistenţi şi infirmieri s-au îmbolnăvit deja. Cei mai afectați sunt asistenții medicali - 369 la număr, urmați de personalul auxiliar cu peste 330 de cazuri și 251 de medici.

De la începutul pandemiei, 80 de cadre medicale de la Institutul de Medicină Urgentă s-au infectat. 60 dintre ei au revenit deja la muncă, iar restul sunt în autoizolare. Irina Bujor, medic în secția de internare, își revine după ce a învins noul virus. Ea bănuiește că s-ar fi infectat de la un pacient care a ascuns că are simptome de COVID-19. Ulterior, şi soţul acesteia s-a îmbolnăvit.



”Câte șapte zile am stat în secția de Reanimare, fiind stabili și având o formă ușoară de infecție. Am prezentat doar febră până la 37,4 - 37,5 nu mai mult”, a spus medicul urgentist la IMU, Irina Bujor.



Femeia spune că mulţi medici s-au infectat din cauza pacienților iresponsabili, care au ascuns că au simptome sau că au intrat în contact cu vreo persoană infectată sau venită din străinătate.



”Odată ce ascund multe lucruri, asta se răsfrânge asupra medicilor și de aici oamenii sunt mulți, personalul medical infectat și practic nu reușim să facem față. E foarte greu, pacienții ajungând în reanimare sunt destul de gravi și este o muncă colosală cu ei”, a spus medicul urgentist la IMU, Irina Bujor.



Bilanţul de până acum este de peste 1050 de lucrători medicali infectaţi. Peste 300 sunt din Capitală, iar 130 din raionul Soroca. La Ștefan Vodă s-au înregistrat aproape 100 de cazuri, iar în regiunea transnistreană, 56.

Secretarul de stat al ministerului Sănătății, Constantin Rîmeș, spunea vinerea trecută că pandemia a scos la iveală mai multe lacune din sistemul medical.



”În primul rând am zis că există riscul de infectare și al doilea moment care explică acest număr înalt este faptul că noi ne-am focusat masiv pe testarea lucrătorilor medicali, indiferent dacă întrunește definiția de caz sau nu”, a spus secretarul de stat la MSMPS, Constantin Rîmeș.



Am vrut să obținem o reacție de la reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății în Moldova legată de numărul lucrătorilor medicali infectați și despre măsurile necesare ca această cifră să nu crească, dar nu am primit deocamdată niciun răspuns. În Republica Moldova sunt aproape 43 de mii de cadre medicale.