Bijuterii şi Ursuleţi: În Capitală se desfăşoară târgul "Ticket To Love"

Sute de producători autohtoni vin în ajutorul celor îndrăgostiţi cu mai multe idei de cadouri pentru cei care vor să-şi impresioneze persoana iubită cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor. Obiecte de artizanat produse într-un singur exemplar, bijuterii confecţionate manual şi alte articole care exprimă iubirea pot fi găsite la târgul „Ticket To Love”, care se desfăşoară astăzi la Gara Feroviară din Capitală.



„Acești ursuleți au fost creați manual de mama mea. Sunt confecționați din țesături naturale, iar eu cos perne. La fel, sunt din țesături naturale și desigur cu broderie în stil romantic.”



Cuplurile plictisite de banalele buchete de flori, pot opta pentru cele comestibile.



„Propun turte dulci, produse cu miere și ghimber. Avem un asortiment de buchete din turtă dulce, care poate bucura sufletul celor apropriați. Avantajul e că aceste buchețele niciodată nu se vor ofeli.”



„Pentru 14 februarie vă prezentăm așa un buchet. El este perfect pentru o seară romantică și este format din mai multe dulciuri, șampanie și două pahare. Iată și un buchet bărbătesc, pentru 23 februarie, din bere, gustări și legume.”



Iar meşteriţa handmade Daniela Alexeev a pregătit pentru îndrăgostiți o serie de ilustrații, pliculețe, felicitări și semne de carte din materiale reciclabile.



„Inițial făceam semnele de carte goale, ca să poți colecta propriul tău citat. Ulterior, am înțeles că citatul scris de mine ar putea să fie de ajutor cuiva, să-și găsească o carte preferată. Este un mesaj din cartea lui Paulo Coelho „Doar cei care iubesc, sperând să fie iubiți la timpul lor - își pierd timpul”. Deci se iubește fără așteptări.„Tristețea din dragoste - e cea mai frumoasă tristețe din lume”, spune Nicolae Dabija în „Tema pentru acasă”, a spus producătorul, Daniela Alexeev.



Ivan Ninicu, un creator de jocuri intelectuale, îi provoacă pe îndrăgostiți să își verifice compatibilitatea participând la „quiz room”.



„Voi sunteți blocați într-o încăpere, unde, aveți o oră la dispoziție ca să găsiți ieșirea. Vă puteți verifica logica gândirii. Acest joc vă unește încât, aici se descoperă adevăratele reacții în diferite situații de stres, comportamentul, agresivitatea. Astfel, aici vă cunoașteți”, a spus creatorul de jocuri intelectuale, Ivan Ninicu.



Vizitatorii spun că au rămas impresionați de târg.



„Foarte interesant. Sunt multe lucruri făcute manual, ceea ce inspiră încredere și respect față de oamenii care tot asta fac. Am cumpărat multe lucruri, cadouri pentru sărbătorile care urmează. Respectiv, da sunt ok.”



„E destul de interesant. Sunt foarte multe brand-uri de handmade, pe care diferiți oameni îl fac. Cred că un lucru frumos și bun.”



Târgul „Ticket To Love” va fi deschis până la ora 20:00. Intrarea pentru adulți este de 60 de lei. Copiii, bătrânii și miresele au acces gratuit.