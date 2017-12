BIENALA DIASPOREI 2017: Au fost premiaţi cei mai buni moldoveni plecaţi din ţară

Trăiesc şi activează departe de casă, dar revin de fiecare dată cu drag pe plaiurile natale şi îşi ajută conaţionalii. Vorbim despre moldovenii din Diasporă care, de sărbători, au venit în ţară pentru a fi alături de familie. Cei mai activi dintre ei au fost premiaţi în cadrul "Bienalei Diasporei" organizate de Biroul Relaţii cu Diaspora.



Valentina Geamănă a imigrat în Italia acum 18 ani. În ultimii 10 ani, ea a atras fonduri pentru 20 de proiecte realizate la noi în ţară.

Pentru asta femeia a fost premiată.



"Este recunoaşterea activităţii mele de către Guvernul Republicii Moldova. O activitate pe care am dus-o cu demnitate timp de zece ani de zile în şcoli, grădiniţe, pompieri, penitenciare, copii cu dizabilităţi", a spus imigranta în Italia, Valentina Geamănă.



La categoria "Medici fără frontiere", premiul a ajuns la Dorina Donici. Ginecolog de specialitate, Dorina face chirurgie plastică în clinicile din Elveţia, Franţa şi Rusia, dar revine cu drag acasă atunci când are ocazia.



"Moldova are acum o situaţie foarte frumoasă din punct de vedere legal şi Moldova este fără frontiere la moment şi putem să facem lucruri foarte frumoase în medicină, ceea ce am început să facem", a spusmedicul plastician, Dorina Donici.



Au fost premiaţi şi tinerii talentaţi care participă la Programul "Dor".



"Am participat la diferite concursuri, cum este concursul de desen şi promovez ţara mea, Moldova şi în Italia. Cânt şi la fluier şi mă duc la diferite manifestaţii", a spus/beneficiarul Programului "Dor", Nicoleta Louennous.



Cu premii s-au ales şi jurnaliştii care scriu despre conaţionalii aflaţi departe de casă.



Organizatorii îşi propun ca pe viitor să ofere premii şi moldovenilor care muncesc în alte domenii.



"Avem foarte mulţi profesori în afara ţării, avem foarte mulţi autori de diferite cărţi, avem jurişti deci avem toate profesiile posibile, să nu mai zic de oameni de artă, pentru că avem o pleadă de oameni care merită să fie apreciaţi aici la noi acasă", a spus şeful Biroului Relaţii cu Diaspora, Olga Coptu.



Bienala Diasporei 2017 este la prima ediţie, iar organizatorii îşi propun să o desfăşoare odată la doi ani.