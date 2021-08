Biden: Dacă Afganistanul nu este capabil să opună acum o rezistență reală talibanilor, nu fi vor fi șanse nici în 20 de ani de prezență americană acolo

Dacă Afganistanul nu este capabil să opună acum o rezistență reală talibanilor, nu fi vor fi șanse nici într-un an, nici în cinci ani sau în 20 de ani de prezență americană acolo. Declaraţia a fost făcută luni de către președintele Joe Biden, care și-a justificat decizia de retragere a trupelor din Afganistan. Deși a recunoscut că evoluția din teren a depășit așteptările, Biden a spus că nu o regretă și nu dă înapoi, explicând că nu poate cere soldaților americani să lupte la nesfârșit în războiul civil al altora.

"De la început, misiunea noastră în Afganistan nu a fost să construim o națiune unită, ci să ținem teroriștii la distanță de teritoriul național, ceea ce am reușit. Ne-am concentrat pe amenințările care existau la adresa noastră. Acum, acele amenințări sunt în alte parte", a spus șeful Casei Albe, scrie digi24.ro.

Biden a blamat lașitatea trupelor guvernamentale afgane, arătând că aveau mijloace de luptă superioare talibanilor. SUA le-au înzestrat inclusiv cu o forță aeriană, ceea ce talibanii nu au, a menționat președintele Biden.

"Am cheltuit peste 1.000 de miliarde de dolari. Am antrenat o forță militară afgană de aproximativ 300.000 de oameni, incredibil de bine echipată. O forță mai mare ca mărime decât forțele militare ale multora dintre aliații noștri din NATO. Le-am oferit toate pârghiile de care ar putea avea nevoie. Le-am plătit salariile, am asigurat întreținerea forței lor aeriene, ceva ce talibanii nu au. Le-am dat toate șansele să își determine propriul viitor. Nu am putut să le oferim însă și voința de a lupta pentru acel viitor. Există câteva unități și soldați afgani foarte curajoși și capabili din forțele speciale, dar dacă Afganistanul nu este capabil să opună acum o rezistență reală talibanilor, nu fi vor fi șanse nici într-un an, nici în cinci ani sau în 20 de ani de prezență americană acolo", a precizat Biden.

Dacă am fi continuat să ne menținem trupele acolo nu ar fi fost nicio diferență, susține Biden. "Îmi apăr ferm decizia”, a spus el, subliniind că niciodată nu ar fi fost un timp potrivit pentru retragere. Ceea ce se întâmplă acum în Afganistan este dovada tristă că stabilizarea unei țări nu se poate face prin forță militară", a declarat președintele american.

Biden recunoaște că scenele din Afganistan sunt sfâșietoare: "Scenele pe care le vedem în Afganistan sunt sfâșietoare, în special pentru veteranii noștri, pentru diplomații noștri, pentru lucrătorii umanitari, pentru oricine a petrecut timp pe teren lucrând pentru a sprijini poporul afgan. Pentru cei care i-au pierdut pe cei dragi în Afganistan și pentru americanii care au luptat și au servit țara noastră în Afganistan, ceea ce se întâmplă are un ecou profund la nivel personal. Și pentru mine. Și eu am lucrat la aceste probleme, am fost de patru ori în Afganistan", a recunoscut Biden.

El a arătat că SUA își încheie astfel cel mai lung război din istorie, care a durat 20 de ani, dar a reamintit că misiunea americanilor în Afganistan nu a fost aceea de a construi o națiune sau de a crea o democrație centrală și unificată, ci de a preveni alte atacuri teroriste pe teritoriul american, după momentul 11 septembrie 2001.

Joe Biden a menționat, pe de altă parte, că Rusiei și Chinei le-ar fi convenit ca SUA să rămână în Afganistan și să-și irosească resursele acolo.

Câte generații am mai fi trimis ca să lupte acolo? s-a întrebat Biden. „Nu voi repeta greșelile noastre din trecut. Nu putem rămâne pe termen nedefinit”, a arătat liderul american. „Eu sunt președintele, responsabilitatea îmi aparține”, a declarat el.

Pe de altă parte, Biden a reamintit că decizia de retragere a fost luată de fosta administrație Trump, care a ajuns la un acord cu talibanii prin care a redus prezența americană de la 15.500 de oameni la 2.500 de soldați. Acordul prevedea ca forțele americane să plece până la 1 mai, deși „talibanii se aflau în cea mai puternică poziție militară” din 2001. Totodată, după 1 mai nu mai exista niciun acord care să protejeze trupele americane de talibani.

El a spus că misiunea asupra căreia SUA se vor concentra în perioada imediat următoare este evacuarea în siguranță a cetățenilor americani și a aliaților lor. Biden a subliniat că aeroportul din Kabul este sub controlul american și că trimite 6.000 de soldați ca întăriri.

Șeful Casei Albe s-a limitat să facă declarația de presă despre Afganistan, care a durat circa 10 minute, apoi a ieșit imediat din sala de presă, refuzând să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, în ciuda instențelor acestora și a enormului interes pentru subiect.