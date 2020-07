Biciclistul care a rănit grav o fată de cinci ani în parcul Valea Trandafirilor, CĂUTAT de oamenii legii

Biciclistul care vinerea trecută a rănit grav o fată de cinci ani în parcul Valea Trandafirilor din Chișinău este de negăsit. Ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati, spune că oamenii legii sunt în căutarea lui. Acesta riscă o amendă de până la 900 de lei. Incidentul a avut loc sub ochii tatălui fetei.



"Eu am strigat la ea: Vica, vine bicicleta, stai pe loc! Ea a reacționat altfel. Din motiv că a fost învățată să stea cât mai aproape de trotuar, ea a fugit repede la trotuar.", a spus Serghei Turceaninov, tatăl.



Bărbatul a menționat că biciclistul, un tânăr de aproape 17 ani, a fugit de la fața locului.



”Eram în stare de șoc, iar în primul rând am fugit la fetiță. Am luat-o în brațe. Nimeni nu a reacționat ca să cheme poliția sau ambulanța.”, a zis Serghei Turceaninov, tatăl.



Părinții copilului spun că fiecare ieşire în parc este o provocare. Asta pentru că nu există o infrastructură destinată bicicliştilor, care să asigure siguranţa celor care se plimbă. Şi alţi pietoni susțin că merg cu frica în sân.



”Este periculos. Exact așa ca să-l ții de mânuță este imposibil. Vrea și el să meargă, să vadă, să mai alerge.”



”Dacă văd că contra lor vine cineva cu bicicleta, apoi îi dau într-o parte. Este oleacă de frică de ei. Ne străduim să-i păzim.”



În parcul Valea Trandafirilor nu există o pistă pentru bicicliști. Potrivit pretorului sectorului Botanica, Boris Prepeliță, aceasta nu a fost aplicată, pentru că recent au fost asfaltate aleele. În acest context, primarul Capitalei, Ion Ceban, a cerut ca în toate parcurile să fie aplicate marcajele.



”Să vedem unde permitem, unde nu permitem bicicletelor să meargă şi cum delimităm foarte clar zona pentru biciclişti, bandă separată, alee separată. Iar cei care se deplasează cu viteză excesivă să fie amendaţi”, a declarat Ion Ceban, primarul general al Capitalei.



Reprezentanții INSP susțin că bicicliștii sunt participanți la trafic și sunt obligați să respecte regulile de circulaţie. Totuşi, în lipsa infrastructurii, pedeapsa contravenţională nu poate fi aplicată.



"În cazul în care aceste indicatoare sunt amplasate, bicicliştii sunt pasibili de răspundere contravenţională.", a declarat Pavel Apostol, şef de secţie INSP.



În Capitală sunt zece parcuri. În prezent, doar la Valea Morilor este o pistă dedicată bicicliştilor, dar nici aici nu toți respectă regulile. De la începutul anului, în ţară au avut loc 48 de accidente rutiere cu implicarea bicicliștilor.