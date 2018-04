BIBLIOTECĂ MODERNĂ LA UNGHENI. Tinerii au parte de un laborator care este dotat cu imprimante 3D

Mai multe oportunităţi pentru tinerii din raionul Ungheni. În incinta bibliotecii publice raionale "Dimitrie Cantemir " din oraş a fost deschisă o fabrică laborator care este dotată cu imprimante 3D, dispozitive de tăiat cu laser, maşinii de cusut şi kituri de robotică.

Astfel de laboratoare vor mai fi deschise în raionul Drochia şi Cahul, iar în luna mai de aceste tehnologii vor putea beneficia şi locuitorii oraşului Chişinău, în incinta Universităţii Tehnice a Moldovei.



Chiar din prima zi tinerii au testat deja unele programe.



"Noi am reuşit să construim doi roboţi, unul care are scopul de a merge prin obstacole, iar unul care are scopul de a seta culorile şi de a ale pune la locul acestora."



" Aici este un sensor de culoare, iar noi mai întâi scanăm culorile. El le setează în fiecare compartiment. "



"Acest club ne oferă posibilitatea de a cunoaşte mai bine acest domeniu, domeniul tehnologiilor informaţionale. Cu ajutorul acestor roboţi noi ne dezvoltăm şi ne pregătim pentru o treaptă mai superioară în cariera noastră ."



" El este programat pentru a parcurge traseul oraşului. La semafor şi la linia roşie el se opreşte pentru trei secunde."



O altă atracţie este imprimanta 3D, pe care fiecare doritor o poate testa gratis.



"Am dorit de mult să am o husă şi cu deschiderea FabLab-ului am avut ocazia să îmi fac una. Am aşteptat două ore dar acum îmi dau sema că putem să trecem la o afacere."



Şi maşina de cusut de la laborator nu este una obişnuită, aceasta este dotată cu funcţie de brodat. Iar cu un dispozitiv dotat cu laser oricine doreşte poate tăia plastic sau plăci de lemn.



"Face o figură. Este foarte uşor de lucrat. În dependenţă de lucrarea care o au pot coase liber un coş de pernă, la o băsmăluţă se poate diferite şi floricele şi steluţe şi frunzuliţe", a spus Rodica Guţu, voluntar.



La deschiderea evenimentului au fost prezenţi atât finanţatorii proiectului, cât şi administraţia publică locală. Aceştia spun că proiectul dat este un pas înainte pentru dezvoltarea tinerilor.



"Mă bucur mult să fiu alături de dumneavoastră la lansarea centrului FabLab din Ungheni. Această cooperare formează o sinergie unică dintre bibliotecile publice, domeniul educaţiei, cultură, antreprenoriat şi sectorul IT", a declarat Karen Hilliard, șefa Misiunii USAID în Moldova.



"Biblioteca publică nu doar ca un spaţiu de lectură, dar ca un spaţiu care în primul rând asigură accesul comunităţii la serviciu moderne, la servicii care vin în ajutorul lor", a spus Andrei Chistol, secretar de stat, ministerul educaţiei.



"Scopul acestui laborator este de a oferi suport la realizarea diferitor idei inovatoare a beneficiarilor şi a societăţii în general. Oferă suport la prototiparea şi proiectarea diferitor bunuri pentru antreprenori", a declarat Igor Mironiuc, coordonator al programului Novateca.



Directoarea bibliotecii spune că acest laborator este o atracţie aşteptată de tineri şi că este mândră că sunt printre primii beneficiari.



"O să avem şi alte servicii pe lângă serviciile pe care le prestează astăzi biblioteca acum, avem şi un serviciu şi mai modern. O să fie mai multe solicitări. Liceele s-au înscris deja", a menţionat Mhai Nadejda, directorul bibliotecii "Dimitrie Cantemir.



Cele trei laboratoare din Ungheni, Drochia şi Cahul vor fi dotate cu tehnică performantă în valoare de 30 de mii de dolari, bani oferiţi de Programul Novateca şi Proiectul de Competitivitate din Moldova.