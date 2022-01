Un nou succes răsunător pentru sportul moldovenesc! Biatlonista Alina Stremous a cucerit medalia de argint la Campionatul European de la Großer Arber, Germania.Reprezentanta Moldovei s-a clasat pe locul doi în cursa de 15 kilometri individual cu rezultatul de 44 de minute și 35 de secunde. Alina a fost depășită de rusoaica Evghenia Burtasova, care a cucerit titlul european în această probă."Cursa a fost foarte grea. Din start trebuia să lupt pentru medalie și a fost dificil. La prima sesiune de tragere am avut o ratare și în acel moment m-am gândit că gata voi pierde. Apoi m-am mobilizat și la următoarele trei am tras fără să greșesc iar acest lucru m-a ajutat. Sunt foarte fericită. Cred că rezultatele vor și mai bune, inclusiv și la Olimpiadă.", a declarat Alina Stremous, biatlonistă.Alina Stremous, în vârstă de 26 de ani, a adus țării noastre prima medalie la Europene după o pauză de 14 ani. Ultima sportivă din Moldova care a urcat pe podium la competiția continentală a fost Natalia Levcenkova. În 2008, ea a cucerit aurul.Stremous are un început de an fabulos. Ea s-a calificat la Olimpiadă, iar săptămâna trecută s-a clasat în top 10 la etapa Cupei Mondiale de la Antholz, Italia.La Campionatul European de biatlon de la Arber, țara noastră este reprezentată de 10 sportivi. Competiția se va încheia pe 30 ianuarie.