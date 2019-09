Bianca Vanessa Andreescu, vedetă peste noapte după succesul de la US Open

Succesul de la US Open a făcut-o pe Bianca Vanessa Andreescu vedetă cât ai clipi din ochi!



Tenismena canadiană cu origini româneşti a participat la câteva dintre cele mai importante "talk show"-uri din Statele Unite ale Americii.



Sportiva de 19 ani a mers, inclusiv, la emisiunea "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" şi l-a învăţat pe prezentator trucul rotirii rachetei pe degete.

Andreescu a oferit şi un scurt interviu, în care a relatat despre finala câştigată în faţa Serenei Williams.



"Am fost foarte nervoasă înainte de meci, dar când am păşit pe teren, am urmat planul meu de joc şi am făcut lucruri bune", a menţionat tenismena.



La emisiunea "The View", moderată de actriţa Whoopi Goldberg, tenismena a lăsat autografe pe mingi, iar apoi le-a trimis cu racheta spectatorilor.



Pe lângă turneul de la US Open, Bianca Vanessa Andreescu a mai câștigat în acest an și competițiile WTA de la Indian Wells şi Toronto.