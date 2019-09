Bianca Vanessa Andreescu s-a calificat în semifinalele ultimului turneul de Mare Șlem al anului, US Open. În sferturile de finală ale competiției feminine de la Flushing Meadow, tenismena canadiană de origine română a dispus de belgianca Elise Mertens, scor 3-6, 6-2, 6-3.

Andreescu este prima adolescentă care ajunge în semifinalele US Open în ultimul deceniu. Ultima jucătoare în vârstă de 19 ani care a obţinut această performanţă a fost Caroline Wozniațki, în anul 2009.



"E o nebunie! Acum un an, eram în runda de calificări și mi-aduc aminte că aveam o accidentare la spate, iar acum iată ce-am realizat! Pur și simplu, nu am cuvinte. Să mă ciupească cineva acum! Cam asta simt: asta e realitatea? E realitatea?"



În semifinale, Bianca Vanessa Andreescu va juca cu Belinda Bencici. La rândul ei, elvețianca a învins-o în două seturi pe croata Donna Vekici, scor 7-6, 6-3.

În competiția masculină, Rafael Nadal l-a învins în sferturile de finală pe argentinianul Diego Sebastian Scwwartzman, scor 6-4, 7-5, 6-2. Disputa dintre cei doi a durat aproape 3 ore. .



În semifinale, spaniolul îl va înfrunta pe Matteo Berrettini, numărul 25 în ierarhia mondială. Tenismanul italian s-a impus după o partidă dramatic, abia la tie-break în setul decisive, în fața francezului Gael Monfils, scor 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 7-6.