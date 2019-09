Bianca Vanessa Andreescu s-a calificat în finala US Open. Tenismena canadiană de origine română a învins-o în semifinale pe elvețianca Belinda Béncici, scor 7-6 7-5.

Confruntarea dintre cele două a durat două ore și 15 minute. Andreescu va juca în premieră într-o finală a unui turneu de Grand Slam.



"Nu am crezut că voi ajunge până în această fază a competiției. Niciodată nu am fost considerată favorită. Am parte de un an nebun."



În finala turneului de la Flushing Meadows, Bianca Vanessa Andreescu se va confruna cu Serena Williams, tenismena americană impunându-se clar în fața ucrainencei Elinei Svitolina, în cealaltă semifinală, scor 6-3 6-1.



"Mă bucur să ajung într-o altă finală. Este ceva superb. Am avut un joc bun, solid. Cu toate acestea nu am avut cea mai bună prestație. Am avut o adversară extrem de bună, cred că a putut juca mai bine, la fel ca și mine."



De-a lungul carierei Serena Williams a câștigat Internaționalele Statelor Unite (US Open) de nu mai puțin de 6 ori.