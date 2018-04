Beyoncé, cap de afiş al Festivalului Coachella 2018 care începe vineri

scrie agerpres.ro. Localitatea Empire Polo Club din Indio (California), un orăşel situat în deşert la 200 km est de Los Angeles, va găzdui încă o dată Festivalul Coachella, care se va desfăşura timp de două weekenduri consecutive, în perioadele 13 - 15 aprilie şi 20 - 22 aprilie, cu acelaşi program.Alături de Beyoncé, care este aşteptată cu mare nerăbdare pentru a prezenta aclamatul său album 'Lemonade' (2016), participă anul acesta la Coachella şi vedete ca The Weeknd sau Eminem, printre alţi exponenţi ai muzicii rap sau R&B.Vor fi de asemenea prezenţi Vince Staples, Migos, Tyler The Creator, SZA, Kelela sau Post printre alte nume răsunătoare ale muzicii.După ce în 2016 reuniunea trupei Guns N' Roses a fost marea surpriză a festivalului, iar la ediţia din 2017 reîntâlnirea după mulţi ani cu Radiohead a fost marea încântare a publicului, ediţia de anul acesta este săracă în reprezentanţi ai muzicii rock.Totuşi anul acesta vor urca pe scenă trupele The War on Drugs, St. Vincent, Fleet Foxes, HAIM, alt-J sau John Maus.Coachella 2018 va acorda o mare atenţie noutăţilor muzicale fără să uite însă şi de artişti veterani precum David Byrne, Jean-Michel Jarre, Jamiroquai, sau formaţia CHIC în frunte cu Nile Rodgers.Ritmurile latino vor fi de asemenea prezente cu participarea unor artişti promiţători precum revelaţia rap Cardi B sau vedetele de cumbia mexicana. Los Angeles Azules. Miguel, Kali Uchis, Princess Nokia, Cuco, Buscabulla, Helado Negro, Seńor Kino, Boogarins, Deorro şi Ibeyi completează delegaţia eclectică latino-amerocană de la Coachella 2018.Afişul include şi unele curiozităţi care în general par departe de gusturile muzicale ale festivalului, precum vedeta de jazz Kamasi Washington sau trupa japoneză de heavy metal X Japan.Dincolo de acest lineup muzical atât de generos, Coachella 2018 va fi punct de întâlnire pentru fanii de gastronomie, artă, tehnologie şi experienţe VIP de diferite tipuri. Devenit un punct de reper indinspensabil pentru tinerii 'hipster' din sudul California, noile tendinţe ale modei vor fi un element forte al festivalului alături de prezenţa a numeroase vedete hollywoodiene aşteptate să asiste la concerte.Biletele pentru acest sfârşit de săptămână, care permit accesul la primele trei zile de festival (13-15 aprilie) au costat 429 de dolari şi s-au epuizat deja din ianuarie.