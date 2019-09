Best of best 2019: Experți în extensia genelor din diferite colțuri ale lumii au venit la Chișinău pentru a participa la campionat

Foto: ziare.com

Zeci de experți în extensia genelor din diferite colțuri ale lumii au venit la Chișinău la campionatul internațional "Best of best 2019". Timp de trei zile, tehnicienii se întrec în șase probe.



"Am venit din Grecia, aici facem mai multe cunoștințe cu tehnici noi, decât în Europa. Acum ultimul an a început să fie foarte popular, femeile au grijă și mai puține ore vor să petreacă la oglindă și să fie frumoase", a menţionat o participantă.



"Astăzi și mâine particip în toate categoriile. Am ales să le încerc pe toate. Lungimea genelor va atinge 11 mm, pentru a căpăta un efect natural, acestea vor fi cafenii, doar că în mix de câteva nuanțe", a spus o participantă.



Pentru executarea fiecărei probe, experții au la dispoziție un timp limită, după care lucrările sunt evaluate: "Se recomanda ca modelul să stea în poziția inițială ca să vedem lucrarea în întregime. Mixarea curburilor, mărimilor. Modelarea corectă a formei ochilor".



Juraţii sunt mulţumiţi de performanţele concurenţilor.



"Nu pot să spun că este diferență, în schimb noi apreciem foarte mult cum se lucrează aici în Chișinău. Deși unii sunt doar la început de drum, sunt buni. Ele au lăsat emoțiile și au avut curajul să treacă și pe la acest campionat și le doresc mult succes", a declarat Luiza Cristina, jurat din România.



"Sunt foarte bucuroasă că se organizează astfel de concursuri. Din simplu motiv că aș dori să fiu deservită de un profesionist. Însăși faptul că ele participă în astfel de campionate, demonstrează că sunt profesioniști buni", a precizat o jurată.



Cel mai bun tehnician va deveni jurat la edițiile viitoare ale campionatului. Campionatul Internațional de Extensii de gene „Best of best” se încheie pe 25 septembrie.