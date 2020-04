Bernie Ecclestone, fostul director executiv în Formula 1, va deveni din nou tată la vărsta de 89 de ani

Dragostea nu are obstacole şi nici limite de vârstă! Bernie Ecclestone, fostul director executiv în Formula 1, va deveni în vară tatăl unui băiat. Miliardarul britanic, care va împlini 90 de ani pe 28 octombrie, și soţia sa Fabiana Flosi vor avea astfel primul copil împreună. La rândul ei, viitoarea mamă a băiatului lui Ecclstone are 43 de ani. Cei doi şi-au unit destinele în 2012 în Elveţia.

Bernie Ecclestone mai are trei fete din căsătorii anterioare. Cea mai în vârstă, Deborah, din prima căsnicie, cu Ivy Bamford, are 65 de ani.

Cu a doua soţie, Slavica Radic, el are două fete, Tamara şi Petra, de 35 și, respectiv, 31 de ani. Totodată, magnatul are deja și cinci nepoţi.

Bernie Ecclestone nu mai este la conducerea Formulei 1 din ianuarie 2017.

Omul de afaceri a patronat pentru o vreme și un club de fotbal, Queens Park Rangers din Londra, între 2007 și 2011.