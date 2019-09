Bere din abundenţă şi bucate tradiţionale. Oktoberfest a adunat zeci de oameni într-un local din Capitală

Berea a curs gârlă, aseară, în berăriile din Capitală. Renumitul festival Oktoberfest a adunat zeci de oameni şi într-un local din Chişinău.

Acolo petrecăreții s-au delectat cu specialităţi culinare tradiţionale, cu bere din abundenţă, dar şi au avut ocazia să cânte în unison melodiile preferate alături de trupa Alex Calancea Band şi Lupii, care au încins atmosfera.



Cu o piesă dedicată berii, aşa a fost deschisă ediţia din acest an al festivalului Oktoberfest. Administraţia localului a pregătit tone de băutură, cârnăciori, muzică, dar şi concursuri. Cei mai isteţi au plecat acasă cu premii.



După câteva halbe de bere, distracţia, a început cu adevărat. Petrecăreții au rămas încântaţi de eveniment: "Am venit cu prietenii, totu-i bine şi frumos, mai sunt şi câştiguri în această seară ceea ce este tare bine".



Organizatorii spun că au încercat să redea atmosfera de la festivalul cu acelaşi nume organizat în fiecare an la Munchen.



"Noi am pregătit, desigur, cu rezerve bere pentru acest festival. Aproape două tone doar pentru această seară. Avem multă carne, muzică de calitate, artişti buni, dar și lume bună". a menţionat Andrei Maraculin, director marketing.



Oamenii s-au distrat până noaptea târziu. Festivalul berii se va încheia în data de 19 octombrie.