Benzina și motorina, MAI SCUMPE. ANRE a stabilit noi prețuri pentru carburanți, valabil pentru weekend și luni, 7 februarie

Vești proste pentru șoferi. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețul maxim de referință, valabil pentru weekend și ziua de luni, 7 februarie.

Astfel, un litru de benzină A 95 va costa 23.32 lei, cu 5 bani mai mult. Un litru de motorină va costa 20.23 lei, cu 6 bani mai mult. De la începutul acestui an, benzina s-a scumpit cu 2.02 lei per litru, iar motorina s-a scumpit cu 2.5 lei per litru.

Carburanţii s-au scumpit constant de la începutul anului, iar ANRE a explicat acest lucru prin creşterea cotațiilor la bursele internaţionale.