Benjamin Netanyahu: Israelul nu va semna Pactul ONU privind migraţia

, scrie agerpres.ro. ''Am dat instrucţiuni Ministerului Afacerilor Externe să nu semneze Pactul mondial pentru migraţie. Noi suntem angajaţi faţă de supravegherea frontierelor noastre în faţa sosirii migranţilor ilegali. Este ceea ce am făcut şi vom continua să facem'', a indicat şeful executivului israelian într-un comunicat de presă.'Pactul global pentru o migraţie sigură, ordonată şi reglementată' a fost aprobat în iulie acest an de toate cele 193 de state membre ale ONU cu excepţia SUA, ţară care s-a retras anul trecut. Pactul, care urmează să primească votul final în decembrie, abordează chestiuni precum motivaţia migranţilor, modul în care pot fi protejaţi şi integraţi în noi comunităţi.Pactul urmează să fie supus aprobării la Summitul ONU de la Marrakech (Maroc), din 11-12 decembrie, înainte de a fi adoptat ca rezoluţie oficială de Adunarea Generală a ONU, în ianuarie 2019.Textul documentului include o serie de principii - apărarea drepturilor omului, recunoaşterea suveranităţii naţionale etc. - cuprinde un set de măsuri pentru a ajuta ţările să facă faţă provocărilor implicate de migraţie.Numărul migranţilor la nivel mondial este estimat la 258 de milioane, ceea ce reprezintă 3,4% din populaţia mondială.Potrivit autorităţilor israeliene, aproximativ 40.000 de migranţi africani, în special eritreeni şi sudanezi, intraţi ilegal în Israel trăiesc în prezent în această ţară.