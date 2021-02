BENEFICIILE pandemiei. Oamenii au început să citească mai mult

Pandemia de COVID-19 are şi beneficii. Din cauza restricţiilor, oamenii au fost nevoiţi să stea mai mult în case, iar unii au profitat de acest lucru pentru a citi mai mult. Deşi cărţile au fost mai solicitate, anul trecut a fost unul dificil pentru editurile şi librăriile din Republica Moldova.Gheorghe Erizanu spune că 2020 a început promiţător, veniturile încasate în primele luni fiind peste aşteptări:"Anul 2020 a început foarte bine, lunile ianuarie şi februarie, din datele vânzărilor de carte a depăşit anul 2008 care a fost anul cel mai bun al editurii."În scurt timp, însă, elanul editorilor a fost tăiat de declanşarea pandemiei. Cititorii vizitau mai rar librăriile, iar vânzările de carte online nu au putut compensa pierderi."Da, noi într-adevăr am reuşit tot să intrăm în online, am vândut prin online, da vânzările prin online au crescut, dar totalurile la sfârşit de an ne-a arătat o scădere de până la 30% din vânzare de carte", a declarat directorul unei edituri, Olga Stanciu.Şi librarii au dus dorul cititorilor. Pentru a atrage cumpărători, Ion Bargan a diversificat oferta prin includerea altor produse, precum şi prin reduceri tentante pentru cititori."Am creat pachete promoţionale, mai multe cărţi la un preţ special şi această idee ne-am ajutat să avem vânzări mai mari. De asemenea am introdus produse noi în vânzare, sunt jucării, birotică", susţine şeful unei reţele de librării, Ion Bargan.În tot cazul, oamenii cu care am discutat spun că nu au renunţat la citit, ci au început să împrumute cărţi de la prieteni sau să le citească pe cele cumpărate anterior."În pandemie am citit mai mult ca de obicei, am avut mai mult timp liber.""Noi am comandat cărţi anul acesta, chiar mi-am adus aminte. Am cumpărat şi cărţi de rugăciuni, chiar de aici de la Catedrală.""Depinde când dispuneam de timp atunci, nu la fiecare pas. Mai mult online, dar câte odată dacă îmi da o prietenă, ceva de genu."Pentru a promova cititul, unele librării au lansat campanii de donare de carte."Cel care îşi poate permite să cumpere o carte, să ofere cartea altuia care la moment nu îşi poate permite. Le punem într-un spaţiu clar ca în librărie să poată veni cel care are bani şi cel care nu are", spune Gheorghe Erizanu.