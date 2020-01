Beneficii pentru sănătate. De ce e bine să stăm în frig

În acest sezon, întrebarea arzătoare a multora dintre noi sună cam aşa: ”Este vremea rece bună pentru sănătate sau nu?”. Ei bine, depinde. Temperaturile scăzute, din unele puncte de vedere, pot fi puţin cam dure pentru sănătate, dar potrivit unui studiu din ianuarie 2010, realizat de Harvard Health Letter, frigul poate avea numeroase beneficia asupra corpului.Pe timpul iernii, de cele mai multe ori căutăm să stăm la căldură, să ne îmbrăcăm bine, să nu simţim deloc frigul, dar expunerea la temperaturi scăzute nu reprezintă tocmai un lucru rău pentru sănătate. Corpul uman este alcătuit din două tipuri de grăsime: grăsime albă şi grăsime maro. Grăsimea maro este cea care produce căldură şi ajută la arderea caloriilor, menţinând greutatea sub control, dar mai ales, este cea de care bebeluşii au nevoie pentru a-şi regla temperatura corpului. Odată cu înaintarea în vârstă, aceasta începe să dispară, dar o parte dintre adulţi continuă să reţină o cantitate grăsime maro.În unele ţări, temperaturile scăzute sunt luate foarte în serios, mai ales în scop medical. Chiar dacă încă ne aflăm în sezonul rece şi ne temem de răceală şi gripă, reamintim că statul în frig este chiar benefic pentru sănătate. Mulţi dintre noi iubim zilele de vară, temperaturile ridicate, să purtăm haine subţiri şi vaporoase şi să ne bucurăm de zilele însorite care ne fac să ne simţim mai productivi. Iarna în schimb, tot ce facem este să ne văităm de frigul de afară şi straturile de haine cu care ne îmbrobodim, scrie csid.ro De ce e bine să stăm în frig: beneficiiAjută la îmbunătăţirea calităţii somnului. Corpurile noastre urmează un ritm circadian care ne ajută să funcţionăm normal. Cercetătorii au descoperit că un ritm circadian neregulat poate duce la somn întrerupt care, la rândul său, provoacă numeroase probleme de sănătate. Insomnia şi alte tulburări ale somnului cresc riscul bolilor de rinichi şi apariţia diabetului. Atunci când adormim, temperatura corpului începe să scadă. Cei care suferă de insomnie nu vor putea să-şi regleze temperatura corpului, fiindu-le astfel dificil să adoarmă. Aşadar, persoanele care suferă de insomnie, dar care se expun temperaturilor scăzute, vor reuşi să se bucure de un somn odihnitor. Potrivit cercetătorilor, temperatura ideală din dormitor trebuie să fie undeva între 15,5 şi 19 grade Celsius.Creşte apetitul.Un studiu publicat în Jurnalul European de Nutriţie Clinică arată că apetitul persoanelor în vârstă creşte pe perioada iernii, odată ce temperaturile scad. Un alt experiment a fost făcut pe porci care, în medii cu temperaturi crescute mâncau mai puţin, iar în cele în care temperaturile erau foarte scăzute, apetitul lor se afla în creştere.Arde grăsimea şi ajută la scăderea în greutate.Dacă ţi-ai propus să scapi de kilogrameşle în plus, temperaturile scăzute pot fi de mare ajutor, deoarece acestea activează grăsimea maro, care transformă grăsimea depozitată din corp în energie. Mai mult, arderea grăsimii este stimulată şi de tremurături. Aparent, 15 minute petrecute în frig, timp în care tremuri, are acelaşi efect ca o oră de antrenament în sala de sport.Ameliorează inflamaţiile şi durerile.Un alt beneficiu adus de expunerea la temperaturile scăzute este dat de ameliorarea inflamaţiilor locale. Multora dintre noi ni s-a spus încă din copilărie, că pentru a desumfla o umflătură apărută în urma unei lovituri, să aplicăm o compresă cu gheaţă sau apă rece. Însă, în funcţie de tipul inflamaţiei, compresele nu sunt întotdeauna soluţia ideală.Efecte psihologice.Din nefericire, multe persoane asociază sezonul rece cu stările de oboseală şi tulburările afective, un tip de depresie care se manifestă în special iarna. Cu toate astea, cercetătorii arată că frigul şi temperaturile neprietenoase au efecte surprinzătoare asupra sănătăţii.Stimulează creativitatea.Frigul ne ajută imaginaţia să depăşească anumite bariere, în special în folosirea şi înţelegerea metaforelor şi crearea cadourilor abstracte.