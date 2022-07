Ben Affleck şi Jennifer Lopez s-au căsătorit în secret. Unde s-a desfășurat ceremonia

Sărbătoare la Hollywood. Ben Affleck şi Jennifer Lopez s-au căsătorit în secret, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Las Vegas. Presa scrie că Jennifer şi-a schimbat numele de familie în Affleck."Arăţi minunat. Cineva se căsătoreşte..."Cei doi au mai fost împreună în 2002, iar un an mai târziu şi-au anunţat logodna. Nunta însă nu a mai avut loc, întrucât artiştii s-au despărţit în 2004. Jennifer Lopez a mai fost căsătorită de trei ori, iar cu fostul soţ, interpretul Marc Anthony, are gemeni de 14 ani. Iar Ben Affleck a fost căsătorit o sigură dată până acum şi are trei copii cu actriţa Jennifer Garner.