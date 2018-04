Belgia: Justiţia amână cu o lună examinarea mandatelor de arestare împotriva a trei foşti lideri separatişti catalani

scrie agerpres.ro. Audierea prevăzută în cursul dimineţii, cu uşile închise, în Camera de consiliu a tribunalului neerlandofon din Bruxelles, a fost amânată pentru 16 mai, la cererea Parchetului.'Nu putem discuta despre acest dosar fără informarea pe care vrem s-o obţinem din Spania', a explicat pentru presă Ine Van Wymersch, purtătoare de cuvânt a Parchetului din Bruxelles.Aceste noi cereri de extrădare, înaintate la 23 martie, îi vizează pe Meritxell Serret, Anton Comin şi Lluis Puig, foşti membri ai executivului regional catalan destituit în octombrie 2017 după tentativa eşuată de secesiune a Cataloniei.Cei trei s-au predat autorităţilor belgiene la 5 aprilie şi, după audierea lor de către un judecător de instrucţie, au fost puşi în libertate condiţionată.Anton Comin, fost ministru al sănătăţii, este urmărit de justiţia spaniolă pentru 'rebeliune', infracţiune pasibilă de 30 de ani de închisoare.Pe lângă fostul şef al guvernului regional, Carles Puigdemont, urmărit şi el pentru 'rebeliune' şi aflat acum sub supraveghere judiciară în Germania, patru ex-miniştri catalani s-au exilat în Belgia la 30 octombrie, la scurt timp după punerea sub tutelă a Cataloniei de către Madrid.Pe teritoriul belgian se mai află doar trei, întrucât Clara Ponsati este în libertate condiţionată în Scoţia, unde predă la o universitate.Primele mandate de arestare care i-au vizat pe ex-miniştrii catalani au fost emise de Madrid la 3 noiembrie, dar au fost retrase brusc o lună mai târziu, atunci când justiţia belgiană începuse examinarea lor.