Belaruşii continuă să protesteze în stradă. Zeci de cântăreți, actori și angajaţi ai diferitor companii s-au alăturat manifestaţiei

De aproape o săptămână belaruşii continuă să protesteze în stradă. Zeci de cântăreți, actori, specialiști IT, angajaţi ai diferitor companii s-au alăturat manifestaţiei. S-au umplut şi spitalele cu tineri bătuţi crunt de forţele de ordine. Unii au fost loviţi cu bestialitate până şi-au pierdut cunoştinţa. Vă avertizăm că urmează imagini cu impact emoţional.



"M-au bătut crunt peste tot. M-au apucat de păr şi mi l-au tăiat. Acum părul e în buzunarul de la blugi".



"Când am fost urcat în autobuz m-au pus cu faţa la sol şi cu mâinile la spate şi au început să dea în mine. În poziţia în care eram nu aveam cum să văd câţi mă bat".



În timpul represiunilor, forţele de ordine le-au confiscat tinerilor telefoanele, încercând să afle cine i-a mobilizat la proteste şi dacă sunt plătiţi să iasă în stradă.



"Cred ca cineva le-a spus că toţi cei care protestează fie sunt plătiţi de cineva, fie sunt sub influenţa drogurilor. Mă întrebau cine este coordonatorul meu. Le-am spus că nu am niciun coordonator, că citesc ce se scrie pe canalele de Telegram".



Vineri, în Piaţa Independenţei de la Minsk, un militar n-a mai putut ţine scutul ridicat şi a cedat în faţa protestatarilor. A urmat un moment emoţionat. Cei adunaţi în stradă s-au apropiat pe rând de tânărul soldat şi l-au îmbrăţişat.



Iar în oraşul Lida mai multe maşini ale miliţiei s-au oprit în mijlocul manifestanţilor şi, în semn de solidaritate, au claxonat îndelung. În replică, oamenii au fluierat şi i-au aplaudat.



Belaruşii au grijă şi de cei răniţi la proteste şi care se află în spitale. Timp de câteva zile, ei au colectat ajutoare de primă necesitate. Consiliul Uniunii Europene a aprobat vineri sancţiuni pentru unii oficiali din Belarus responsabili de represiunile din timpul protestelor. Lista celor vizaţi urmează să fie anunţată. În acelaşi timp, autorităţile de la Minsk încep să bată în retragere.

Peste două mii de manifestanţi au fost eliberaţi din închisori, iar ministrul de Interne şi-a prezentat scuze faţă de cei care au avut de suferit în urma violenţelor. În total, aproape şapte mii de cetăţeni au fost arestaţi, pentru că au participat la protestele anti-Lukaşenko.

De cealaltă parte, liderul de la Minsk, ales duminica trecută pentru al şaselea mandat, îşi vede, în continuare, de treaba lui. El a anunţat că vor exista câteva schimbări în Guvern, iar în scurt timp va emite şi un decret în acest sens.