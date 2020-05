Belarus sfidează pandemia de coronavirus: Zeci de mii de soldați și spectatori au participat la parada de Ziua Victoriei

O paradă militară cu circa 3.000 de soldați a avut loc de Ziua Victoriei la Minsk, capitala Belarusului, țară care nu a impus restricții pentru a limita răspândirea coronavirusului, deși numărul de cazuri de COVID-19 a continuat să crească. Mai mult decât atât, la evenimentul de sâmbătă au luat parte zeci de mii de spectatori, iar puțini dintre ei au purtat mască, potrivit Euronews, citat de b1.ro.

Câțiva dintre veteranii de război din tribune au purtat măști de protecție, dar în general au fost observate puține măști printre spectatori.

Președintele Aleksandr Lukașenko a respins în mod repetat îngrijorările referitoare la pandemia de coronavirus, numind-o o „psihoză”, deși numărul de cazuri confirmate de COVID-19 din Belarus l-a depășit pe cel înregistrat în țara vecină, Ucraina.

Până la ora actuală, Belarus, o țară cu o populație de nouă milioane de oameni, a depistat peste 21.000 de cazuri de infecție cu coronavirus și peste 120 de decese.

De altfel, Belarus este una din puține țări care nu a oprit campionatul național de fotbal, lăsând deschise și magazinele, și bisericile, și restaurantele.

La parada de Ziua Victoriei, Lukașenko și-a menținut poziția și a declarat că „nu am avut de ales, și chiar dacă am fi avut, am fi procedat la fel”, pentru a ne ridica la înălțimea soldaților sovietici care au învins Germania nazistă în Al Doilea Război Mondial.

Conflagrația, în care Uniunea Sovietică a pierdut circa 26 de milioane, printre care și 8,5 milioane de soldați, a afectat masiv teritoriul Belarusului. Rusia însă a amânat comemorările pentru o altă dată, optând pentru o ceremonie de dimensiuni mult mai reduse.