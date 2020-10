Beirutul, zguduit de o nouă explozie devastatoare. Sunt morți și răniți (VIDEO)

Beirutul a fost zguduit de o nouă explozie vineri seară. Un rezervor de combustibil amplasat într-un cartier dens populat a sărit în aer. Cel puțin patru oameni au murit în urma deflagrației, mulți alții sunt răniți, scrie digi24.ro.

Suflul exploziei a fost atât de violent, încât a provocat pagube majore clădirilor din preajmă.

Rezervorul plin cu motorină era folosit de o brutărie.

Incidentul are loc la două luni de la explozia devastatoare din portul Beirut. În 4 august, 2.750 de tone de nitrat de amoniu au sărit în aer în urma unui incendiu declanșat accidental. În urma deflagrației, peste 190 de oameni au murit și alți 6.000 au fost răniți.

Happening beside my house now i can't believe it pic.twitter.com/SRWep530j2