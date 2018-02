Bei mai mult ceai decât e recomandat pe zi? Vezi ce se întâmplă în corpul tău

Ceaiul are o multitudine de beneficii sănătoase și este ideal pentru siluetă, dar este bun atât timp cât nu este consumat în cantități mari. Proporția normală nu trebuie să depășească între 100 și 150 de pliculețe de ceai. Cam atât obișnuia o femeie din Michigan să bea în fiecare zi.



După 17 ani de exces, aceasta se confruntă cu mari probleme de sănătate. Potrivit New England Journal of Medicine, ceaiul conține fluorura, iar într-o cantitate mare, această substanță duce la fluoroza scheletului, o boală osoasă rară. În urma radiografiei, medicii au descoperit că aceste minerale s-au depus pe coloana vertebrală și au dus la calcificarea ligamentelor. Nivelul de fluorură din organismul femeii era de patru ori mai mare, motiv pentru care avea dureri insuportabile și abia își mai mișcă spatele, brațele, picioarele și soldurile, scrie realitatea.net.



Afecțiunea i-a deteriorat dăntura și medicii au trebuit să îi scoată toți dinții. Acum, aceasta nu mai bea ceai și se recuperează. Odată fluorură eliminată, oasele încep să se vindece. Specialiștii în tratamente naturiste atenționează că este important să citim instrucțiunile, să cerem sfatul medicului, să respectăm indicațiile de pe prospect.