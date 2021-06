BECS: Sectorul IT trebuie să devină în următorii ani motorul economiei Republicii Moldova

Sectorul IT trebuie să devină în următorii ani motorul economiei Republicii Moldova. Pentru asta, în nordul şi sudul ţării vor fi create două hub-uri speciale. Cel puțin asta își propune să realizeze Blocul Electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor. O altă inițiativă este introducerea unei cote zero de impozitare în primul an de la lansarea unei companii.

"Propunem introducerea patentei IT pentru freelanceri care nu au un S.R.L sau întreprindere individuală. Vor plăti un impozit şi vor avea o activitate mai simplă, nu vor avea nevoie de contabil, angajaţi care să reglementeze relaţia cu statul. Aceste propuneri le avem după ce am discutat cu specialiştii din domeniu.", a comunicat candidatul pe lista Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Nichita Țurcan.

Potrivit concurentului electoral, programul destinat sectorului tehnologiilor informaţionale include patru direcții principale elaborate în urma consultărilor cu specialiști. Blocul Electoral al Comuniştilor şi Socialiştilor susține că procedura de obţinere a semnăturii electronice trebuie simplificată.