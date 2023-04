Bebeluși născuți de Paște. Mai multe cupluri din Chişinău au devenit părinţi chiar în Noaptea Învierii

Prima zi de Paşte le-a adus cel mai aşteptat dar. Mai multe cupluri din Chişinău au devenit părinţi chiar în Noaptea Învierii. Naşterile au decurs fără complicaţii, iar bebeluşii sunt sănătoşi şi se simt bine, spun doctorii. În popor se spune că toţi cei care se nasc în perioada sărbătorilor pascale au noroc în viaţă şi un destin special.

David s-a născut în Noaptea Învierii la ora patru şi 12 minute. Băieţelul are trei kilograme şi 200 de grame, şi este primul copil în familia Golban. Femeia care l-a adus pe lume pe micuţul David spune că a fost o surpriză să nască de Paşte.

"Mă simt foarte bine, copilul la fel. - Vă aşteptaţi să naşteţi chiar în Noapte de Înviere? - Nu m-am aşteptat deloc, eram deja aici când s-a întâmplat totul, aşa s-a primit, m-am aşteptat mai devreme, dar aşa a vrut cred că Domnul. Era decis de la 12 săptămâni, îl cheamă David. Aşa ne-am gândit cu soţul, este un nume foarte frumos şi se potriveşte cu familia", a spus Otilia Golban, mama.

Mia s-a născut în prima zi de Paşte în jurul orei 19 şi 30 de minute şi este o binecuvântare pentru familia Starniciuc.

"Exact de Paşte nu m-am aşteptat, am crezut că poate azi sau poate înainte, dar chiar de Paşte nu, e o sărbătoare dublă. Sper să ne păzească Cel de Sus dublu sau triplu, eu nu ştiu dacă influenţează asta, dar gândul că am născut de Paşte înseamnă că ceva este", a precizat Tamara Starniciuc, mama.

Cristina Burlac a născut deja al treilea copil, un băieţel pe nume Dumitru: "Al doilea, o fetiţă de Ziua Independenţei am născut-o la 12.40, dar băieţelul, al treilea copil la ora opt seara în ziua Paştelui. În Noaptea Învierii chiar glumeam cu soţul, uite o să se ducă lumea l-a sfinţit, dar noi o să venim la maternitate. Plus, minus aşa şi a fost. Am venit de Paşte la 11 s-a început travaliul şi la opt seara am născut. Am ales un nume sfânt, Dumitraş fiindcă cred că Domnul ne păzeşte în aşa zi sfântă să naşti".

Medicii spun că toţi copiii născuţi de Paşte la Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi" sunt sănătoşi şi că naşterile au decurs fără complicaţii.

"S-au născut opt bebeluşi, cinci băieţi şi trei fete, greutatea acestora fiind cuprinsă între 3 kg şi 3 kg 900 de grame. Atât mamele, cât şi bebeluşii, se simt bine şi în curând vor fi externaţi", a declarat Tatiana Onofrei, specialist relaţii mass-media, Spitalul Clinic Municipal "Gheorghe Paladi".

Despre copiii născuţi în aceasta perioadă şi, mai ales, despre cei aduşi pe lume în Noaptea de Înviere se spune că vor fi călăuziţi numai pe căi pline de oportunităţi şi că vor avea parte de noroc toată viaţa.