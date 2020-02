BEAUTY 2020: Femeile au dat buzna la expoziția de frumusețe, care s-a deschis la MoldExpo

Fii luminos, fii diferit, fii frumos, fii TU! Acesta este sloganul unei expoziţii de frumuseţe, deschisă astăzi, la Chişinău. În cadrul acesteia s-au întrunit peste 150 de participanţi, din şase ţări ale lumii, care prin produsele lor vor să încurajeze frumuseţea naturală a femeilor. Prima zi a început cu masterclass-uri.

În acest an, în cadrul expoziţiei, vizitatorii au putut testa pentru prima dată aparatele singurului studio de pilates din ţara noastră, dotat cu utilaje de ultimă performanţă. Specialiştii spun că în ultimul an, acest tip de fitness modern, care presupune o legătură strânsă dintre minte şi corp, prinde o popularitate tot mai mare printre rândurile moldovenilor.



"Am venit să arătăm că există studio pillates, să aratăm că este aşa gimnastică, aşa gen de fitness care vă poate întreţine sănătatea şi tinereţea. Mai mult pentru asta şi am venit, ca cât mai multă lume să ştie şi câti mai mulţi sănătoşi să fie în Moldova", a spus ADELA GAVRILENCO, antrenoare pilates.



La mare căutare rămân a fi şi cele mai noi inovaţii care garantează slăbitul rapid şi întinerirea pielii.



"Mai multe tipuri de terapii într-un singur tratament. În 45 de minute producem partea de vacumare pentru celulita, deasemenea avem radiofrecvenţa care topeşte foarte mult grăsimea şi slabeşte în centimetri, ledterapia care întinereşte pielea şi nu în ultimul rând avem oscilaţiile care lucrează ca un masaj. Este ca şi cum ar fi patru terapeute pe o singură persoană. Efectele se văd în prima săptămână", a spus SORINA BRATU, specialist în tratamente corporale.



Vizitatorii spun că sunt surprinşi de reducerile mari din cadrul expoziţiei.



"Am fost surpinsă de reduceri, pentru că foarte multe branduri fac reduceri de exemplu la produsele care eu le folosesc. Eu mă gândeam că o să vin şi n-o să fie aşa."



"Au mai apărut careva echipamente care vrem să le testăm, să vedem ce efecte au, deoare apar echipamente care au efect imediat."



De la expoziţie nu au lipsit nici femeile în etate, care spun că vin aici pentru a afla trucuri care ar putea să le întinerească cu câţiva ani.



"Uitaţi, deja câte mi-am cumpărat. Şi pentru păr, pentru faţă, pentru mîini. Aici foarte multe lucruri noi, dar noi multe nu ştim, mai mult tineretul ştie"



În cadrul expoziţiei, participanții au expus peste trei mii de branduri internaţionale de produse cosmetice.



"Pentru că este început de an şi pentru că industria beauty este în creştere noi am venit cu modele noi de pensule, cu texturi fluide care au protecţie solară. Astăzi este joi studenţii toţi sunt nu ştiu la ore, dar văd că toate lumea este aici, cred că toţi lipsesc de la ore", a spus IULIANA SANDU, make-up artist.



Expoziţia va dura până duminică, inclusiv.