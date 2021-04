Beat, fără mască şi cu o armă de foc. Un tânăr s-a dat în spectacol într-o farmacie

Beat, fără mască şi cu o armă de foc. Aşa a intrat săptămâna trecută un tânăr de 32 de ani într-o farmacie de pe strada Mioriţa din Capitală. Angajatele au chemat agenţii companiei de pază, care l-au imobilizat pe individul agresiv.Bărbatul a continuat să se dea în spectacol şi în faţa agenţilor de pază.'' - Şi dacă sunteţi vinovaţi?- Cu ce suntem noi vinovaţi?- Am în vedere că nu am purtat mască deodată.- Cu ce noi suntem vinovaţi?- Mmmmm. Eu nu fug, nu mă duc nicăieri.''Bărbatul a fost scos afară din farmacie până la sosirea poliţiştilor. Între timp, individul a scos un pistol din buzunar, astfel că agenţii de pază l-au pus la pământ.'' - Oooo!- E jucărie, nu credeţi.- Ce jucărie, măi?- BEEEP.- E jucărie.''Bărbatul a fost dus la inspectoratul de poliţie pentru audieri. Oamenii legii au stabilit că arma era deţinută ilegal. Am luat legătura cu ofiţerul de presă al Poliţiei Capitalei, Natalia Stati, pentru a afla mai multe detalii despre acest caz, dar ni s-a spus că ancheta este încă în desfăşurare şi că nu a fost, deocamdată, stabilită sancţiunea pentru tânărul agresiv. Pistolul pe care tânărul îl deţinea ilegal a fost trimis la expertiză balistică pentru a vedea dacă a mai fost folosit până acum.