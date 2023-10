BCS a rămas fără un deputat. Veaceslav Nigai a părăsit fracțiunea și Partidul Comuniștilor

Blocul Comuniștilor și Socialiștilor din Parlament a rămas fără încă un deputat. Parlamentarul Veaceslav Nigai a anunțat astăzi că părăseşte partidul, dar și fracțiunea parlamentară. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui scurt briefing de presă.

„Pe parcursul unui an și jumătate au apărut disensiuni cu conducerea partidului, în ceea ce privește colaborarea cu unele partide de stânga. Din refuzul meu de a participa la unele măsuri în masă cu aceste partide, am depus în luna decembrie o cerere de demisie din funcția de vicepreședinte al PCRM și excluderea din Executivul politic. Recent am demisionat și din funcția de lider al Organizației Teritoriale Căușeni”, a declarat parlamentarul.