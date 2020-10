BCE: Profitabilitatea principalelor instituţii financiare din zona euro s-a prăbuşit în trimestrul doi din 2020

În primul semestru din acest an, când a izbucnit şi s-a extins pandemia de coronavirus (COVID-19), rentabilitatea capitalului a fost de 0,01%, mult sub nivelul de 6,01% din urmă cu un an, iar în cel puţin şapte din cele 19 state membre ale zonei euro s-a înregistrat rentabilitate negativă, informează BCE.Stocul de credite neperformante s-a situat la 503 miliarde de euro în trimestrul doi din 2020, aproape de nivelul de 501 miliarde de euro în urmă cu trei luni, cel mai probabil ca efect al garanţiilor de stat şi moratoriilor care au ajutat băncile să păstreze clasificarea creditelor ca performante, se arată în raport.Un studiu recent elaborat de firma de consultanţă Deloitte arată că din creditele neperformante în valoare de peste 450 miliarde de euro vândute în Europa între 2014 şi 2019, aproape jumătate au fost achiziţionate de doar patru investitori: Cerberus, Blackstone, Lone Star şi Goldman Sachs.În general, băncile revând creditele neperformante la un preţ inferior valorii nominale, în ideea de a-şi elibera bilanţurile şi a dispune de marja de manevră necesară pentru a acorda noi credite.Volumul datoriilor din zona euro considerate puţin probabil să fie rambursate deplin este estimat la peste 500 miliarde de euro, incluzând şi creditele imobiliare, datoriile la cardurile de credit şi împrumuturile pentru achiziţionarea de automobile. Şi analiştii se aşteaptă ca această cifră să continue să crească.