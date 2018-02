BC SÎNGEREI, LIDER AUTORITAR. Jucătoarele din Sîngerei nu au niciun eșec în campionatul de baschet

Baschetbalistele de la Sîngerei defilează în campionatul intern de baschet. Echipa din nordul Moldovei este lider autoritar în clasament și a obținut a 8 victorie consecutivă din tot atâtea etape disputate.

Jucătoarele din Sîngerei au învins echipa Academiei de studii Economice cu scorul de 56-47.



"Avem un lot bun, din motiv că majoritatea baschetbalistelor evoluează la naționala Moldovei. Adversarul nostru principal este Politeh Chișinău, care au o echipă bună. În ultimul meci în care am jucat cu ele, am câștigat la o diferență de doar trei puncteŢ, a spus antrenorul-jucătorul BC Sîngerei, Margarita Șolopa.



"A fost dificil din punct de vedere fizic. Nu avem jucători care ne-ar putea schimba în timpul partidei. Cred că fizicul ne dă de gol", a spus jucătoarea ASEM, Gabriela Matei.



În campionatul Moldovei de baschet feminin evoluează doar 4 echipe.



"Baschetul moldovenesc duce lipsă de multe lucruri. Nu avem suficiente jucătoare, mai ales baschetbaliste tinere. Eu cred că Federația de baschet a Moldovei are la ce lucra", a spus antrenorul ASEM, Vasile Scutelnic.

Situația se va schimba spre bine. Vom simți acest lucru în următorii 5 ani. Au venit antrenori tineri, care vor lucra cu fetele la diferite categorii de vârstă"



În etapa a noua, Sîngerei va juca cu Politeh, iar ASEM se va duela cu baschetbalistele din Căușeni.