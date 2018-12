BBC va produce un musical radiofonic inspirat din viaţa ducesei de Sussex

Grupul BBC a anunţat joi că va produce un musical radiofonic inspirat din viaţa ducesei de Sussex, ce va fi difuzat în Marea Britanie pe 1 ianuarie, pentru a marca intrarea în noul an, informează Press Association, potrivit agerpres.ro.



Noua producţie se intitulează "The Sixth In Line To Be King and I", va fi difuzată de postul BBC Radio 4 şi va prezenta viaţa fostei actriţe americane Meghan Markle, actuala soţie a prinţului Harry. Spectacolul musical va include scene care fac referire şi la viitorul apropiat al ducesei de Sussex, în contextul în care aceasta este însărcinată şi aşteaptă venirea pe lume a primului ei copil, care urmează să se nască în prima parte a anului 2019.

Musicalul va avea o durată de 15 minute şi reprezintă, potrivit producătorilor de la BBC, "o celebrare inspirată a vieţii de până acum a lui Meghan Markle".

Noul show "va privi şi spre viitor, spre ceea ce promite a fi un an 2019 foarte interesant, întrucât fericitul cuplu regal aşteaptă venirea pe lume a primului său copil, în primăvară".

Pippa Evans va interpreta rolul Meghan Markle. Din distribuţia show-ului radiofonic vor face parte şi actorii Richie Webb şi Dave Lamb.

Acesta este unul dintre cele două episoade ale serialului radiofonic intitulat "15 Minutes Musicals", produs de BBC pentru a marca Anul Nou.

Primul episod, "Eurostars", va fi difuzat în seara de Revelion şi prezintă o competiţie muzicală asemănătoare Eurovisionului, cu recitaluri ale "omologilor noştri neobsedaţi de Brexit de pe continent, în timp ce privesc înapoi spre acest an 2018 plin de acţiuni", afirmă realizatorii de la BBC.

Cele două mini-musicaluri au fost anunţate ca părţi ale programelor de Crăciun şi de Revelion disponibile pe platforma BBC Sounds.

Printre celelalte show-uri de pe această platformă radiofonică online vor fi disponibile alte două emisiuni speciale de Crăciun - "That Peter Crouch Podcast" şi "Fortunately With Fi and Jane".

Într-o altă emisiune, "Surrogacy: A Family Frontier", scenaristul hollywoodian Dustin Lance Black analizează atitudinea publicului din Marea Britanie faţă de mamele-surogat într-un nou serial radiofonic produs pentru BBC Radio 5 Live.

Scenaristul american şi soţul lui, campionul olimpic britanic la sărituri în apă Tom Daley, au devenit părinţi în luna iunie cu ajutorul unei mame-surogat.

Din oferta radiofonică de sfârşit de an a grupului BBC nu lipseşte nici jurnalista şi specialista în gastronomie Nigella Lawson, care va discuta despre "viaţă, moarte şi friptură de pui" în "The Food Programme", o emisiune a postului BBC Radio 4.

BBC Archive propune ascultătorilor britanici şi interviuri realizate cu o serie de personalităţi, precum Courtney Love, Bob Marley, Madonna, David Bowie şi Adele.