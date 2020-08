Bayern Munchen și FC Barcelona se pregătesc să facă spectacol în confruntarea sferturilor de finală a Ligii Campionilor

Giganții fotbalului european, Bayern Munchen și FC Barcelona, se pregătesc să facă spectacol în confruntarea-"cap de afiş" al sferturilor de finală ale Ligii Campionilor.



Bavarezii se află într-o formă superbă și nu sunt defel speriați de Lionel Messi și celelalte vedete ale grupării catalane.



Bayern-ul a câștigat toate cele 8 meciuri de până acum în drum spre sferturile de finală și a marcat 31 de goluri - mai multe decât orice altă formație în ediția actuală a competiției.



"Ne-am impus în toate meciurile. Am avut un parcurs perfect până acum", a spus mijlocașul Bayern Munchen, Joshua Kimmich.



"Mereu a fost bine aici, dar, într-adevăr, în acest an spiritul de echipă este unul excepțional. Mai mult decât atât, avem mulți jucători care pot face diferența la acest nivel. Este extraordinar de greu să câștigi Liga Campionilor, dar echipa noastră are oportunitatea să obțină o performanţă frumoasă în acest an", a spus fundașul Bayern Munchen, Niklas Sule.



La rândul ei, Barça, îşi va lua, bineînţeles, toate măsurile de rigoare pentru a-l opri pe vârful de lance al atacului bavarez, Robert Lewandowski. Atacantul polonez este marcatorul de top al competiției, cu 13 goluri la activ.



"Lewandowski e un atacant superb. E foarte bun în gura porții și în careul de pedeapsă. E foarte bun și din punct de vedere fizic. Trebuie să fii focusat până în ultima secundă, deoarece el poate face diferența în orice meci într-o fracțiune de secundă", a spus fundașul FC Barcelona, Clement Lenglet.



"La Bayern și mijlocașii, și fundașii laterali urcă des în atac. Muller joacă bine. Ei sunt un colectiv unit. De asta, Lewandowski se simte confortabil acolo și marchează atât de multe goluri", a spus atacantul FC Barcelona, Antoine Griezmann.



Aşa-numita "Finala din sferturi", meciul dintre FC Barcelona și Bayern Munchen, se va disputa astă-seară pe "Estadio da Luz[ din Lisabona. Partida va începe la ora 22:00 și va fi televizată în direct de postul de televiziune PRIME.