BAYERN MUNCHEN, LA OKTOBERFEST. Fotbaliştii s-au distrat şi au băut bere la festival

Au uitat gustul victoriei în ultimele patru meciuri şi au decis să încerce gustul berii. După înfrângerea usturătoare cu Borussia Monchengladbach, scor 0-3, jucătorii lui Bayern Munchen au participat la Oktoberfest, cel mai popular festival de bere din lume.



Îmbrăcaţi în haine de sărbătoare, tipice Oktoberfestului, vedetele lui Bayern Munchen au venit cu soţiile sau iubite. Fotbaliştii au dat peste cap câteva halbe cu bere şi au încercat astfel să mai uite de perioada proastă prin care trece echipa. Şi în timp ce Manuel Neuer a fost preocupat mai mult cu faptul de a explica problemele din echipă, alţi fotbalişti au dat tonul petrecerii.



"Nimeni nu prea are parte de somn în ultima perioadă şi cu siguranţă ar fi putut fi o altă atmosferă în acest an de Oktoberfest. Ne dăm seama de seriozitatea problemelor. Inclusiv astăzi am discutat şi am analizat. După ce vom juca la naţională, cu siguranţă, vom reveni în forţă", a spus Manuel Neuer, căpitan Bayern Munchen.,



"Am doi coechipieri care îţi fură privirea. Sunt băieţi glumeţi. În special Leon care este şeful petrecerii", a spus Josuha Kimmich, fundaş Bayern Munchen.

"Sunt pentru prima dată la Oktoberfest. Este o atmosferă plăcută, dar ar fi fost mult mai bine dacă şi situaţia din echipă ar fi fost mai bună. Atunci, într-adevăr ne-am fi bucurat de această sărbătoare.

- Uite cafeaua! Ce şanse are ea să se tranforme în bere sau nu prea îţi place berea?

- Nu. Trebuie să admit. Nu prea îmi place berea şi din acest motiv nu prea am prieteni aici.

- Uite-l pe Serge! El deja s-a acomodat.

- Da! El se descurcă mai bine decât mine şi ştie cum stau lucrurile aici", a spus Leon Goretzka, fotbalist Bayern Munchen.



Bayern Munchen se află pe locul 6 în Bundesliga şi are cu patru puncte mai puţin decât liderul Borussia Dortmund, iar în grupa E din Liga Campionilor se află pe locul 2, cu patru puncte acumulate după două etape disputate.