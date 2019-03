Băuţi şi scandalagii! 300 de șoferi au fost prinși beți la volan, în prima lună din acest an

Băutura li s-a urcat la cap și au urcat beți la volan. În doar prima lună din aceast an peste 300 de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate de către polițiști. Dintre aceștia peste 270 erau în stare de ebrietate avansată, cu 35% mai puțini decât perioada analogică al anului precedent.



Totodată, pe parcursul lunilor ianuarie și februarie din acest an pe teritoriul țării s-au produs 26 accidente rutiere, dintre care 13 grave, soldate cu 3 persoane decedate și 14 traumatizate. Cu 10 accidente mai puține decât anul precedent.



Totuși, noile modificări ale legislației din decembrie 2018 nu-i responsabilizează pe unii conducători auto. Chiar dacă în urma activităților INP, cifrele sunt în descreștere, aceștia conștient continuă să urce la volanul mașinii punându-și viața în pericol dar mai grav și a celorlalți participanți la trafic.



Alcoolul acționând în organism ca factor de stres, iar stare de afect a consumatorului este pierderea atenției, afectează echilibrul, slăbește coordonarea fizică, iar timpul de reacție este mai scăzut. INP îndrumă toți șoferii care sunt predispuși la astfel de fapte șă fie conștienți de consecințele care se pot produce în urma șofatului sub influența alcoolului.