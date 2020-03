Bătuţi de soartă. Doi frați din satul Codreanca, raionul Strășeni, înfruntă greutățile singuri, după ce au rămas fără părinți

Ion Nicolaev are 25 de ani și este invalid de gradul întâi. El s-a născut cu probleme neuromotorii și nu se poate deplasa și nici nu poate sta așezat.”Eu aș dori ca să poată să-mi facă o operație și să mă scol, dar speranță deja nu mai am”, a spus locuitorul satului Codreanca, Ion Nicolaev.Mama lor s-a stins din cauza unei boli de inimă în urmă cu 4 ani, iar după 40 de zile și tatăl lor a murit. De atunci Ana are grijă singură de fratele ei.”Când îi este foame, îi dau să mănânce, să bea apă, îl băiesc, îl schimb”, a spus locuitoarea satului Codreanca, Ana Nicolaev.Şi de parcă nu aveau şi aşa destule griji, fraţii au rămas şi fără acoperiş deasupra capului. Casa părintească era într-o stare deplorabilă și au fost nevoiți să plece de acolo. După decesul tatălui, care a fost unul dintre lichidatorii consecințelor catastrofei de la Cernobîl, fraţii au primit de la stat 100 de mii de lei, bani pe care i-au investit în repararea locuinţei. Lucrările au fost sistate după ce banii s-au terminat. Acum locuiesc la un consătean, dar acesta i-a rugat să elibereze casa în următoarea perioadă.”Să trecem la casa noastră nouă, să ne ajute Dumnezeu. Să fim sănătoși, sănătate să am și să fie sora mea fericită, sănătoasă”, a spus locuitorul satului Codreanca, Ion Nicolaev.”Lumina în fiecare lună o plătim. Dacă nu-i pâine, luăm pâine sau cumpăr botcală și fac niște turte așa cum este. Mai iau un set și niște crupe și gata”, a spus locuitoarea satului Codreanca, Ana Nicolaev.”Poate să-mi fie și mai greu, fiindcă fratele nu știu cu cine o să-l las, o să fiu îngrijorată. Cine ştie cine o să fie atunci în casă, cine știe ce poate să se întâmple”, a spus locuitoarea satului Codreanca, Ana Nicolaev.Ana a postat recent pe o rețea de socializare povestea lor, iar la scurt timp mai mulţi oameni şi-au anunţat sprijinul.”Sunt oameni cu suflet mare care ne ajută cu bani pentru construcția casei. Sunt care mă întreabă ce n-am și le-am spus că îmi trebuiește covor, îmi trebuiește una, alta. Nouă ne-ar trebui să facem casa cel mai mult, asta-i tot”, a mai spus locuitoarea satului Codreanca, Ana Nicolaev.Cine vrea să-i ajute pe cei doi frați, o pot suna pe Ana la numărul de telefon afișat pe ecran.