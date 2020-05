Bătut de soartă și fără ajutor. Povestea tristă a unui pensionar din Capitală, care mai bine de 20 de ani trăiește în condiții inumane

Bătut de soartă și fără ajutor. Este povestea tristă a unui bărbat de 67 de ani, din Capitală, care mai bine de 20 de ani trăiește în condiții inumane, iar mâncarea este un lux pentru el. Nu are pe nimeni și este invalid. Pensia pe care o primește de la stat, îi ajunge cu greu doar pentru medicamente și servicii comunale.

Saveli Păvălache a rămas singur, după ce soția și copilul și-au pierdut viața într-un accident rutier. De atunci, el locuiește într-un apartament mic din sectorul Buiucani. Mulți ani a muncit ca șofer, însă din cauza problemelor de sănătate, medicii i-au interzis să facă eforturi fizice.

”Practic un an întreg am stat în spital. La sfârșitul anului, am fost grupat pe viață”, a povestit pensionarul, Saveli Păvălache.

Acum câţiva ani apartamentul bătrânului a fost inundat. Tot ce i-a rămas sunt câteva scaune, aşa că doarme pe un pat improvizat.

”Această scândură este de la ușa dulapului, care au căzut după inundație. Cu aceasta eu îmi învelesc picioarele, este din haine. Iar cu aceasta mă învelesc, ca să nu-mi fie frig”, a spus pensionarul.

Bărbatul nici numai ține minte când ultima dată a mâncat un prânz cald.

”Nu-mi ajung bani. Pentru căldură trebuie să achit foarte mult în fiecare lună. Mănânc o singură dată în zi”, a afirmat pensionarul, Saveli Păvălache.

Despre drama bătrânului a aflat o tânără care l-a surprins cum şi-a pierdut cunoștința în fața unui magazin din cauză că era lihnit de foame. Împreună cu alţi tineri, ea a decis să lanseze o campanie pentru a-l ajuta pe bătrân.

”Mai întâi i-am adus de mâncare, iar ulterior am decis să facem o acțiune de caritate, poate va dori și altcineva să îl ajute. Cel mai important este să facem puţină reparaţie în apartament”, a spus voluntarul, Ana Bogdevici.

Cei care pot și vor să-i dea o mână de ajutor îl pot contacta la numerele de telefon: 022 75 64 00 sau 068 52 80 07.