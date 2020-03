Batrîncea: Cei din PDM sunt gata să preia câteva direcţii - cea externă şi economică

(UPDATE) Vlad Batrîncea: În zilele următoare, cred că în weekend, vom avea şi alte discuţii, posibil într-un format mai restrâns.

Toate propunerile cu care am venit azi către PDM le vom face publice pentru că nu avem nimic de ascuns. Acest acord va fi semnat când vom ajunge la un numitor comun.

(UPDATE) Vlad Batrîncea: Nu am discutat, deocamdată, cine va fi premierul şi cine vor fi miniştrii. Cei din PDM sunt gata să-şi asume careva direcţii - cea externă şi economică.

(UPDATE) Vlad Batrîncea: Nu vedem nicio problemă ca şi cei din ACUM să susţină acest acord.

(UPDATE) Vlad Batrîncea: Am avut prima parte de discuţii în ceea ce ţine de principiile de creare a acestei coaliţii. Astăzi nu s-a discutat despre partajarea ministerelor. Am vorbit doar care poate fi baza unui acord al viitoarei coaliţii. Am propus colegilor de la PD să ia ca bază acordul cu blocul ACUM.

(UPDATE) Dumitru Diacov despre alegerile prezidenţiale: Eu cred că Partidul Democrat trebuie să vină cu candidatul său.

(UPDATE) Dumitru Diacov: Eu cred că dacă 50% din ministere vor fi într-un fel ghidate de Partidul Democrat, ar fi o chestie normală.

(UPDATE) Dumitru Diacov: PDM va fi garantul integrării europene a RM.

Reprezentanţii PSRM şi PDM fac declaraţii de presă după prima rundă de negocieri privind crearea unei coaliţii de guvernare.