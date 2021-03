Batrîncea: Avem nevoie de un dialog sincer cu Maia Sandu

Avem nevoie de dialog veritabil dintre Președinție și majoritatea parlamentară, de aceea reiterăm poziția noastră de a o chema la dialog pe Maia Sandu. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă de către vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea.

Vlad Batrîncea a mai declarat că consultările din 16 martie, pe care le-a avut PSRM cu șeful statului Maia Sandu au fost sincere.

"Împreună, atunci, am înțeles responsabilitatea noastră comună, dar am vorbit că dacă suntem sinceri în acest dialog și dacă dorim stabilizarea situației politice, sociale, pandemice, să nu existe presiuni nici în ceea ce ține de Președinție, nici din partea Parlamentului. Să nu înaintăm un candidat pentru a nu pune acest dialog în pericol. Cu părere de rău, după ce am avut senzația că am fost auziți reciproc, domana președinte l-a înaintat pe domnul Grosu. Azi noi am înregistrat majoritatea parlamentară și l-am înaintat pe domnul Golovatiuc și am chemat-o la consultări pe doamna președinte fără a numi un candidat, pentru a avea încă o dată un dialog rezonabil și pentru a o convinge pe Maia Sandu să își retragă candidatura și să revenim la dicuția noastră comună privind asigurarea foii de parcurs perioadei respective", a punctat Batrîncea.