BĂTRÂNEŢI FERICITE ÎN AZILURI. Bătrânii din Cahul, rămaşi fără îngrijire, vor beneficia de acum încolo de un azil modern

Bătrânii din raionul Cahul, rămaşi fără îngrijire, vor beneficia de acum încolo de un azil modern, care le oferă o viaţă ca acasă. Instituţia a fost inaugurată în satul Moscovei şi are 25 de locuri. Printre primii şase vârstnici, stabiliţi în noul azil se numără şi Ion Mâţa, care toată viaţa a fost aviator.



"Cu helecopterul am zburat 12 ani. Din Germania am venit drept la pensie, sunt din 82 la pensie. Ooo, foarte bine, e curat, nici vorbă nu-i" , a spus locuitorul Azilului de Bătrâni , Ion Mîță.

Reparaţia clădirii a costat autorităţile raionale 3,5 milioane de lei, iar, după renovare, instituţia dispune de toate condiţiile necesare pentru un trai decent.

"Nici nu am ce spune de rău. Apă caldă este, e în regulă tot, curăţenie este", a spus locuitoare la Azilul de Bătrâni , Maria Mocan.



"Te hrăşte bine, în cameră este bine, bucătarul e bun, asistentele sunt bune, este minunat. 100 de procente."



"Nevoile sunt mari pentru că tot mai mulţi bătrâni cu regret, copiii lor uită că au obligaţiuni şi şi aruncă asupra statului anumite responsabilităţi. Este o renovare capitală, cantină, dormitoare, important este că ei au o intimitate au posibilitatea să fie cât mai puţini în cameră", a spus preşedintele raionului Cahul, Ion Groza.



"Ceea ce este astăzi aici la Moscovei este de fapt o reorganizare a acelor instituţii pe care le avem. Vrem să ne dezicem de acelea mari cu câte 500, 100 de beneficiari. Ne-am pus ca scop ca aceste aziluri să fie practic în fiecare din regiunile raionului şi cu un număr mai mic de beneficiari", a spus deputatul PDM, Elena Bacalu.



La inaugurarea azilului, copiii din localitate le-au oferit bătrânilor un spectacol.



În raionul Cahul sunt trei aziluri pentru bătrâni, acesta fiind cel mai dotat.