BĂTRÂNEŢE FERICITĂ LA UNGHENI. La centrul de plasament a fost amenajată o zonă de relaxare

Vârstnicii din raionul Ungheni se pot bucura de o bătrâneţe mai fericită. Autorităţile locale au amenajat pentru ei o zonă de relaxare, în cadrul Centrului de plasament din oraş. Acolo, persoanele în etate pot beneficia de tunsori gratuite, pot să facă duş şi chiar să-şi aducă rufele la spălat. Amenajarea încăperii a fost realizată printr-un proiect european.



"Îi fac o tunsoare, o împrospătare. Ea s-o tuns în sat, iar noi acum îi face să fie mai frumos."



Bătrânii se bucură de aceste servicii încă din august, însă inaugurarea oficială a avut loc recent. De aceste facilităţi beneficiază şi persoanele cu dizabilităţi din raionul Ungheni. Până acum, aici au venit peste 200 de oameni, iar celor din sate li se oferă şi transport gratuit. Zinaida Porojniuc este pensionară şi deţine grad de invaliditate. Femeia spune că serviciile centrului sunt binevenite.



"Avem copii, dar ei au copiii lor, le este şi lor greu, ce să facem. E tare bine venit pentru noi, mulţumim frumos", a spus Zinaida Porojniuc, beneficiară.



Şi alţi beneficiari sunt încântaţi de serviciile prestate.



"Mai sunt oameni cu inimă mare pe lumea asta, care fac şi lucruri bune. Este un serviciu tare bun pentru noi"



"Am venit şi eu de acasă ca să mă tund. Aici e bine. Facem baie, este foarte bine. "



Angajaţii Centrului spun că fac tot posibilul pentru ca beneficiarii să se simtă ca acasă. O persoană poate veni aici ori de câte ori are nevoie, doar că trebuie să anunţe asistentul social din localitate, care întocmeşte un grafic.



"Le facem duş, îi tundem. Îi îmbrăcăm în alte haine dacă este nevoie. Ne străduim ca să îi aducem într-o formă cât mai frumoasă, iar la final le dăm şi câte un prânz gratuit", a zis Angela Şeremet, asistent social în cadrul Centrului de îngrijire.



Pentru deschiderea acestui Serviciu au fost alocaţi peste 50 de mii de euro, majoritatea fiind oferiţi de Uniunea Europeană. Circa şase mii de euro reprezintă contribuţia Fundaţiei Soros-Moldova, iar 100 de mii de lei au fost alocaţi de Consiliul raional Ungheni.



"Uniunea Europeană va continua să aloce bani pentru dezvoltarea serviciilor sociale din Republica Moldova. Următorii ani ne propunem să alocăm bani pentru cantine sociale", scrie Peter Michalko, ambasadorul UE în Moldova.



"Salutăm acele poziţii pe care UE le are în raport cu cetăţenii ţării noastre. Vrem ca pe viitor să ajungem şi noi la aşa standarde europene. De aceea, mulţumim pentru sprijinul acordat pentru cetăţenii noştri", a zis Vasile Lupu, vicepreşedintele raionului Ungheni.



Toate cheltuielile pentru funcţionarea serviciului de îngrijire sunt acoperite din bugetul Consiliului raional Ungheni. Centrul activează de luni până vineri, de la ora 08:00 la 17:00.

